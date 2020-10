Genshin Impact: uno streamer twitch ha speso 2.000 dollari per un personaggio

Lo streamer Twitch Lacari ha speso circa 2.000 dollari per provare a ottenere uno dei personaggi rari del gioco di ruolo cinese Genshin Impact, la cui natura di gioco d'azzardo mascherato appare sempre più evidente con il passare dei giorni.

Lacari ovviamente non voleva sottolineare la stortura di un sistema che consente di spendere così tanto per avere niente, ma solo mettersi in mostra su Twitch sbloccando la potente Keqing.

Dopo aver speso 1.500 dollari i suoi amici hanno iniziato a sfotterlo in chat, spiegandogli che le possibilità di ottenere un personaggio da 5 stelle in Genshin Impact sono solo dello 0,6% e chiamandolo perdente per quanto stava facendo, così da spingerlo a spendere ancora di più. Alla fine Lacari ce l'ha fatta e ha ottenuto ciò che voleva, spendendo però una cifra con cui avrebbe potuto portarsi a casa moltissimi giochi a prezzo pieno. Del resto i soldi sono suoi e può farci quello che vuole, anche normalizzare delle pratiche predatorie come quelle dei gacha.

Genshin Impact rimane il miglior lancio di un gioco free-to-play cinese sul mercato mondiale, con incassi altissimi per la sua prima settimana sul mercato. Sulla carta è un clone di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma è infarcito di meccaniche da free-to-play.