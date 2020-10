Genshin Impact: incassi per 100 milioni di dollari, 23 milioni di download su mobile

Genshin Impact ha totalizzato incassi per 100 milioni di dollari, mentre i download su mobile sono stati 23 milioni nel corso della prima settimana.

Dopo il traguardo dei 50 milioni di dollari incassati in tre giorni, Genshin Impact si conferma dunque uno straordinario successo per il team MiHoYo, nonché il miglior lancio di sempre per una nuova proprietà intellettuale cinese.

Lo studio ha già coperto i costi di sviluppo, dunque ulteriori entrate contentiranno all'azienda di irrobustirsi e continuare a supportare con entusiasmo il gioco in futuro, nonché lavorare su nuovi progetti ancora più ambiziosi.

Esplora Teyvat, uno sconfinato mondo pieno di vita e costantemente attraversato da rivoli di energia elementale.

Dopo essere arrivati qui da un altro mondo, due fratelli vengono separati contro la loro volontà da una divinità sconosciuta, privati dei loro poteri e gettati in un sonno profondo.

Tu sei uno di loro e all'improvviso ti risvegli in una realtà molto diversa da quella che ricordavi...

