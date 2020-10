Call of Duty: Black Ops Cold War, open beta su PS4 disponibile da oggi

Call of Duty: Black Ops Cold War è disponibile a partire da oggi con l'open beta su PS4: tutti i possessori della console Sony potranno provare il gioco in anteprima.

Come riportato alcuni giorni fa, le date della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War vanno dall''8 al 12 ottobre e poi dal 15 al 19 ottobre, accettando gradualmente nuovi partecipanti e nuove piattaforme.

E così, dopo i due giorni di beta riservati a chi ha effettuato il preorder del titolo su PS4 e PS5, i test aprono dunque le porte a un maggior numero di giocatori al fine di verificare la solidità del netcode e dei server.

Sarà possibile provare alcune delle modalità multiplayer che troveremo nella versione completa di Call of Duty: Black Ops Cold War, fra novità e grandi classici rivisitati per l'occasione.

L'appuntamento con il lancio ufficiale del gioco è fissato al 13 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.

The #BlackOpsColdWar Beta is now open to all PS4 players.

🎮 All PS4 players.

💰 Free to play.

📅 Ends Monday, 10/12 pic.twitter.com/7dNqVcb8S7