Cyberpunk 2077, lo script è enorme: una montagna di fogli per la traduzione giapponese

Cyberpunk 2077 vanta uno script enorme, composto letteralmente da una montagna di fogli: lo rivelano due foto scattate ai fascicoli della traduzione del gioco in giapponese.

Sapevamo che Cyberpunk 2077 vanterà il 15-20% di dialoghi in più rispetto a The Witcher 3: Wild Hunt, ma non immaginavamo che la sceneggiatura del titolo potesse essere così gigantesca.

"Cyberpunk 2077 è entrato in fase gold: abbiamo raggiunto un grande traguardo e continueremo a rifinire l'esperienza perché c'è ancora molto lavoro da fare", si legge nel post del responsabile della localizzazione giapponese di CD Projekt RED.

"Visto che ne abbiamo l'occasione, ecco una foto della sceneggiatura tradotta in giapponese. Solo una parte, eh." Insomma, non è neanche lo script intero.

Cyberpunk 2077 includerà uno sfaccettato sistema di scelte e conseguenze che produrrà bivi e situazioni alternative nel corso della campagna: una caratteristica che di per sé moltiplica le linee di dialogo del gioco.