The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 potrebbe vendere 40 milioni di copie

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, o come si chiamerà il nuovo episodio della serie, potrebbe vendere fino a 40 milioni di copie, secondo l'analista Michael Pachter.

Quando gli è stato chiesto se a suo avviso il sequel avrà più o meno successo rispetto al primo capitolo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Pachter non ha avuto dubbi: "Penso che venderà di più", ha detto.

"La base installata di Nintendo Switch sarà più ampia, e come sappiamo i franchise che tutti i possessori di console Nintendo acquistano sono Zelda, Mario Kart e Super Smash Bros."

"Quanti Nintendo Switch ci saranno sul mercato per quando il prossimo capitolo di The Legend of Zelda sarà disponibile? 75 milioni? Non avranno problemi a vendere 25 milioni di copie del gioco, anzi probabilmente ne venderanno 35 milioni o persino 40 milioni."

"Si tratta di ottimi giochi, Zelda è la cosa migliore realizzata da Nintendo. Non sono un grande fan di Super Smash Bros., ma Mario Kart e Zelda sono fantastici."

A proposito di Mario Kart, secondo Pachter la casa giapponese sta aspettando a lanciare il prossimo episodio perché vuole appunto farlo quando la base installata di Switch sarà enorme.