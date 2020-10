Twitch: per Shroud il lancio dei giochi single player come Cyberpunk 2077 può essere rovinato dagli streaming

Secondo il famosissimo streamer Twitch Michael 'shroud' Grzesiek, un titolo come Cyberpunk 2077 può essere rovinato dagli streaming. In che senso? Il suo ragionamento parte dal comportamento degli streamer stessi e da come spesso usino dei trucchi per anticipare la trasmissione di contenuti legati a giochi single player.

Shroud: "Ogni volta che esce un gioco single player, c'è gente che modifica la sua time zone per giocare prima, o ci sono dei creatori di contenuti che anticipano di otto ore la pubblicazione dei video. Mi piacerebbe che il lancio fosse contemporaneo per tutti."

Shroud si lamenta quindi del fatto che i filmati dei giochi single player inizino ad arrivare ore prima del lancio e che inondino tutti i siti, influendo negativamente su quelli che vogliono giocarli e trasmetterli al lancio.

Insomma, la sua preoccupazione non è tanto per le anticipazioni ricevute dai giocatori, quanto per il fatto che gli streaming di chi dispone di un codice fornito dal publisher o di chi utilizzi qualche trucco, rovinino la piazza a tutti gli altri.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Ultimamente sono state molte le polemiche per il crunch selvaggio subito dagli sviluppatori, che speriamo abbia termine con il lancio.