Scatole di videogiochi vecchi e nuovi, un sito consente di ammirarle in 3D

Il sito Big Box Collection consente di ammirare delle riproduzioni 3D delle scatole di videogiochi, alcuni molto vecchi, altri più recenti. Nasce anni fa dalla passione del suo autore per le confezioni classiche dei videogiochi, quelle cartonate, che solitamente comprendevano un manuale cartaceo e il disco e in alcuni casi dei gadget come mappe o il sistema di protezione stesso. Comunque sia erano decisamente più sceniche (e più ingombranti) delle attuali scatole di plastica con dentro solo uno striminzito fogliettino e il disco di gioco (quando non solo il codice per riscattarlo online).

L'utilizzo di Big Box Collection è molto semplice: dalla schermata principale basta scorrere le anteprime delle scatole e cliccare su quella che si vuole ingrandire in 3D. Da notare la presenza di più edizioni delle confezioni di alcuni titoli, come Castle Master o Diablo II, così come quella di alcune rarità interessanti tipo Descent to Undermountain o la serie Elvira.

Se vi piace il genere, l'autore di Big Box Collection ha realizzato anche altri due siti satelliti dedicati a macchine più specifiche: Wii Box Collection e il meno interessante Switch Collection (contiene sostanzialmente solo dei packshot 2D e dei link al sito di Nintendo).