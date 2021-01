PlayStation Store, diversi giochi PS4 in offerta a meno di 6 euro

Su PlayStation Store è attiva in questi giorni la promozione Giochi a meno di 20 euro, che consente appunto di portarsi a casa numerosi giochi PS4 per una somma inferiore a 20 euro. Tuttavia ci sono svariati titoli che vengono via anche a meno di 6 euro. Quali?

Già presente nella nostra lista degli affari imperdibili, Yakuza 0 può essere vostro per appena 4,99 euro anziché 19,99: un'ottima occasione per cominciare la lunga saga di Kazuma Kiryu nell'ordine giusto.

Abbiamo poi l'ottimo Deus Ex: Mankind Divided a 4,49 euro anziché 29,99, il soulslike sci-fi The Surge a 4,99 euro anziché 19,99 e la ricca Ultimate Edition di Titanfall 2 a 5,09 euro anziché 29,99.

Se vi piacciono i giochi di guida rientrano nell'elenco F1 2017 a 5,24 euro anziché 34,99 e DiRT Rally nella versione Plus, con il pacchetto per PlayStation VR, a 5,99 euro anziché 29,99.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration è imperdibile a 5,99 euro anziché 29,99, specie considerando che a gennaio gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente il terzo episodio della serie, Shadow of the Tomb Raider.

Che altro? Tra le offerte troviamo anche Mirror's Edge Catalyst a 3,39 euro anziché 19,99, Need for Speed: Rivals a 3,39 euro anziché 19,99 e Sleeping Dogs: Definitive Edition a 4,49 euro anziché 29,99.