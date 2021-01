Journey to the Savage Planet su Steam, data di uscita e trailer di lancio

Journey to the Savage Planet sta per fare il proprio debutto su Steam: la data di uscita del gioco sulla piattaforma Valve è fissata al 28 gennaio, come conferma il trailer di lancio qui sopra.

Come scritto nella nostra recensione di Journey to the Savage Planet, il titolo sviluppato da Typhoon Games è "un gioco fatto benissimo, saturo di colori e di divertimento, ma la sorpresa iniziale tende a svanire nel tempo."

"Come titolo di debutto è senza dubbio dotato di una concretezza più unica che rara, inoltre la possibilità di giocarlo insieme a un amico lo rende un'esperienza assolutamente consigliata."

BENVENUTO AL PROGRAMMA PIONEER! Come nuova recluta di Kindred Aerospace, 4ª azienda di esplorazione interstellare al mondo, il tuo compito è capire se il pianeta ARY-26 è abitabile. A volte ti sentirai inesperto e mal equipaggiato, quindi buona fortuna!

La tua missione include: