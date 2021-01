Hitman 3: caricamenti su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a confronto

GameSpot ha messo a confronto i caricamenti di Hitman 3 su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One al fine di capire quale console è la più veloce da questo punto di vista con il titolo di IO Interactive.

Il team di sviluppo, che porterà il ray tracing nelle versioni next-gen di Hitman 3, ha ovviamente cercato di sfruttare al massimo la velocità garantita dagli SSD, e il video che trovate in calce lo dimostra in modo molto chiaro.

La differenza nei tempi di caricamento fra PS4 e PS5, nonché fra Xbox Series X|S e Xbox One, è infatti decisamente netta: si va da un 30% di attesa extra a qualcosa in più, a seconda delle situazioni.

Per quanto riguarda invece l'immancabile testa a testa fra PlayStation 5 e Xbox Series X, è possibile osservare un generale equilibrio: la schermata di partenza arriva con due secondi di anticipo sulla console Sony, ad esempio.

Quando però si passa al caricamento delle missioni, c'è uno scenario in cui PS5 si trova in vantaggio e uno in cui è invece la piattaforma Microsoft a fare prima. Parliamo tuttavia di pochi secondi di scarto.