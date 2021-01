System Shock, il remake: preorder PC disponibili a febbraio, demo a breve

I preorder per il remake di System Shock su PC verranno aperti a febbraio sulle maggiori piattaforme digitali, dunque parliamo di Steam, GOG ed Epic Games Store.

Contestualmente gli sviluppatori di Nightdive Studios hanno rivelato l'arrivo di una final demo del gioco dopo quella pubblicata in seguito all'annuncio ai Game Awards 2019.

La demo in questione incluerà svariate feature inedite come lo smembramento dei nemici, i dialoghi completamente parlati, nuove ambientazioni e una serie di finiture rispetto a quanto visto finora nei video.

Il team di sviluppo ha assicurato che l'esperienza verrà ulteriormente migliorata in vista del lancio, e che una demo approderà anche su console ma solo più avanti.

Non è finita qui: tutti gli utenti che prenoteranno il remake di System Shock riceveranno in regalo System Shock 2: Enhanced Edition, così come tutti i backer che hanno contribuito al progetto con una somma minima di 30 dollari.