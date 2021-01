PlayStation Store, offerte del 22 gennaio 2021

Si rinnovano le offerte su PlayStation Store: terminati gli Sconti di Gennaio, ecco che sulla piattaforma digitale Sony fa il proprio ritorno la promozione dei Giochi a meno di 20 euro, con una lista piuttosto corposa di titoli PS5 e PS4 disponibili appunto a meno di 20 euro. L'elenco include giochi che non si erano mai visti a prezzi così bassi, vedi ad esempio lo strepitoso Persona 5 a 10,49 euro, l'action RPG gotico Vampyr a 9,99 euro o l'affascinante avventura esplorativa Death Stranding a 19,99 euro. Ecco di seguito gli affari imperdibili: avete tempo fino al 4 febbraio per approfittarne.

Persona 5 Senza dubbio uno dei prodotti più interessanti di questa nuova mandata di sconti, Persona 5 è disponibile come sappiamo in due edizioni, standard e Royal, la seconda dotata anche di una localizzazione dei testi in italiano oltre che di diversi contenuti extra. Se tuttavia volete risparmiare, c'è poco da pensarci sopra: la versione originale del titolo Atlus è disponibile per soli 10,49 euro anziché 69,99. Caratterizzato da uno stile straordinario per quanto concerne atmosfere, narrazione e design generale, il gioco racconta la storia dei Phantom Thieves: studenti dotati di poteri speciali che nottetempo indossano una maschera ed entrano in una dimensione alternativa in cui la malvagità delle persone assume una forma fisica e può dunque essere sconfitta.

Vampyr Sviluppato dal team francese Dontnod Entertainment, Vampyr (9,99 euro anziché 39,99) ci porta nella Londra vittoriana durante uno dei periodi più bui di sempre per la capitale inglese, colpita dalla terribile pandemia dell'influenza spagnola. Il protagonista del gioco, Jonathan Reid, è un abile chirurgo che tuttavia si ritrova suo malgrado trasformato in qualcosa di diverso: un vampiro assetato di sangue. Chi lo ha fatto diventare un mostro? E quali creature inquietanti si nascondono nella notte? Aiutati dal direttore del Pembroke Hospital e da una donna misteriosa, dovremo esplorare le strade della città, affrontare numerosi nemici nell'ambito di un sistema di combattimento in stile soulslike, sbloccare nuove abilità e compiere delle scelte: chi sacrificheremo per sopravvivere?

Death Stranding Non è la prima volta che Death Stranding è disponibile per l'acquisto su PlayStation Store a 19,99 euro anziché 69,99, ma rimane la cifra più bassa in assoluto per l'ultimo titolo diretto da Hideo Kojima, che dopo svariate valutazioni entusiastiche e importanti riconoscimenti internazionali ha bisogno di ben poche presentazioni. Nei panni di Sam "Porter" Bridges, avremo il compito di riconnettere ciò che resta degli Stati Uniti sullo sfondo di un'ambientazione post-apocalittica: ampie distese apparentemente vuote verso cui avventurarci per il recupero e la consegna di oggetti, sempre attenti a non disturbare il sonno dei temibili mostri che si muovono in un piano parallelo della realtà ma che possono risucchiarci nel loro mondo.

Yakuza 0 Prezzo più basso di sempre anche per Yakuza 0 (4,99 euro anziché 19,99), lo splendido prequel della serie SEGA ambientato verso la fine degli anni '80 fra Tokyo e Osaka, che racconta gli esordi di Kazuma Kiryu e Goro Majima nel clan Tojo. Si tratta peraltro del primo gioco che dovete acquistare se desiderate avvicinarvi al franchise, seguendo l'ordine che abbiamo illustrato in questo speciale. Action game pieno di combo e finisher spettacolari, il titolo del Ryu Ga Gotoku Studio include due ampie mappe aperte ispirate a luoghi reali, in cui potremo non solo combattere mentre seguiamo gli sviluppi della trama, ma anche cimentarci con un'ampia gamma di attività collaterali, minigame e quest secondarie completamente fuori di testa.