Neon Genesis Evangelion, il cosplay di Asuka firmato Shirogane-sama è perfetto

Neon Genesis Evangelion è uno degli anime più iconici di sempre e Shirogane-sama ha voluto rendergli omaggio realizzando un cosplay di Asuka semplicemente perfetto: vedere per credere.

Dopo il sexy cosplay di Korkyta Doll Frutilla e quelllo di pokythief, il personaggio della serie diretta da Hideaki Anno prende letteralmente vita nella versione della giovane modella russa, agghindata con un plug suit dettagliatissimo che premia le sue forme.

In realtà in questo caso parliamo della Asuka Soryu Langley di Rebuild of Evangelion, il tanto chiacchierato remake cinematografico che vedrà fra pochi giorni l'uscita della quarta e ultima parte.

Oltre alla versione con la Lancia di Longino, fedele e precisa, Shirogane ne ha realizzata anche un'altra più piccante e addirittura censurata in uno degli scatti: potete vedere entrambe le interpretazioni in calce.