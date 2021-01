Il Signore degli Anelli, la trama della serie Amazon rivelata da un leak

La sinossi della trama de Il Signore degli Anelli, la nuova e attesa serie prodotta da Amazon basata sull'universo creato da J.R.R. Tolkien, è stata rivelata da un leak.

Le riprese della serie dedicata a Il Signore degli Anelli sono terminate da pochi giorni e molti sono convinti che a breve vedremo l'arrivo di un primo trailer.

Magari dunque questo leak apre la strada a ulteriori aggiornamenti, stavolta ufficiali. Nell'attesa, eccovi la traduzione in italiano della sinossi trafugata:

"La nuova serie di Amazon Studios porta sullo schermo per la prima volta le eroiche leggende della favolosa seconda era della storia della Terra di Mezzo.

Questa epica avventura è ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli, e proietterà gli spettatori in un tempo in cui grandi poteri sono stati forgiati, regni hanno raggiunto la gloria e sono caduti in rovina, improbabili eroi sono stati messi alla prova, la speranza è rimasta appesa al più sottile dei fili e il più grande villain mai nato dalla penna di Tolkien ha minacciato di portare il mondo nell'oscurità.

Iniziando in un periodo di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi vecchi e nuovi, mentre affrontano il tanto temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Dalle più buie profondità delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, dall'isola mozzafiato di Numenor ai più remoti confini della mappa, questi regni e questi protagonisti daranno vita a legami che dureranno anche dopo la loro scomparsa."