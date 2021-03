Naruto: il cosplay di Sakura di shirogane_sama è semplice ma efficace

La saga di Naruto è una grande fonte di ispirazione per gli appassionati di tutto il mondo, grazie al suo enorme cast di personaggi. Si fase in fase, il manga ha introdotto molteplici personaggi interessanti, dando comunque spazio a quelli originali. Sakura, ad esempio, è uno dei personaggi più noti proprio perché presente sin dalle prime fasi della storia. Ora, shirogane_sama ci propone il suo cosplay di Sakura.

Sakura è un personaggio che unisce grazia e forza, al pari della propria maestra, Tsunade. Nel corso della saga la ragazza è sempre innamorata di Sasuke, ma nel corso del tempo finisce per provare affetto anche per Naruto. Il cosplay di shirogane_sama non si preoccupa più di tanto di rappresentare i molteplici lati della ninja, ma solo di ricrearne l'aspetto in modo efficace.

