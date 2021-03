PGA Tour: EA conferma un gioco di golf next-gen, sarà creato col potente Frostbite

EA ha confermato che è in sviluppo un nuovo gioco next-gen a tema golf: EA Sports PGA Tour. Il videogame è in sviluppo presso EA Tiburon, team che si è occupato di NBA Live e Madden, e sarà creato con il potente motore grafico della compagnia, Frostbite.

Secondo le dichiarazioni, Frostbite permetterà di creare "ambienti di incredibile fedeltà visiva e dal coinvolgimento mozzafiato, e un gameplay accessibile e dinamico." EA ha pubblicato giochi PGA Tour sin dal 1990. Nel '98 ha iniziato a pubblicare giochi legati a Tiger Woods e ha continuato una quindicina di anni. Il più recente gioco di EA a tema golf è Rory Mcllroy PGA Tour, del 2015.

Questo nuovo PGA Tour di EA permetterà al giocare di creare la propria carriera virtuale e competere nei campi più famosi del mondo. Sarà possibile anche giocare nei panni di (e contro) i più noti professionisti del mondo del golf: per ora non sono stati rivelati nomi specifici. Informazioni più precise saranno date nel corso delle prossime settimane: per la data di uscita dovremo attendere alcuni mesi.

Len Brown, licensing boss di PGA Tour, ha affermato: "Abbiamo stretto una partnership con EA Sport per portare ai giocatori di tutte le età un'esperienza videoludica a tema golf coinvolgente. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con EA Sports sul suo franchise golfistico per aiutarli a rappresentare in modo autentico PGA Tour sulla nuova generazione di hardware. Questo nuovo gioco darà ai fan un altro modo per sperimentare il proprio sport preferito o scoprire una nuova passione."

Sappiamo però già che Tiger Woods sarà presente in esclusiva in PGA Tour 2K.