Ni no Kuni Cross Worlds, le pre-registrazioni dell'MMO per mobile si apriranno ad aprile

Netmarble ha annunciato che il 14 aprile 2021 aprirà le pre-registrazioni di Ni no Kuni Cross Worlds, l'atteso l'MMO per iOS e Android ispirato agli omonimi giochi di Bandai Namco. Per celebrare l'evento il publisher pubblicherà anche uno spot con le musiche di Joe Hisashi, il compositore di molte melodie utilizzate nei film dello Studio Ghibli.

Netmarble ha sviluppato Ni no Kuni: Cross Worlds in collaborazione con Level-5, lo studio di sviluppo originale. Level-5 ha creato i due precedenti titoli Ni no Kuni, pubblicati da Bandai Namco e disponibili su console e PC, in collaborazine con diversi artisti provenienti dallo Studio Ghibli. Questo nuovo capitolo, invece, sarà disponibile per tutti i dispositivi iOS e Android. Si tratta di un MMORPG portatile che mantiene lo stesso strepitoso stile dei giochi originali, ma espande le meccaniche per essere adatte ad un gioco multiplayer. Per il momento Ni no Kuni: Cross Worlds è stato annunciato solo per le regioni asiatiche.

In Ni no Kuni: Cross Worlds saranno disponibili cinque diverse classi tra le quali scegliere. I giocatori potranno personalizzare i propri regni, oltre che i propri personaggi. Sul sito Web ufficiale sarà possibile trovare tutte le informazioni sul gioco, sulla pre-registrazione e sulle meccaniche di invasione che saranno al centro dell'esperienza.

Qui si potranno anche scoprire le ricompense che si otterranno pre-registrandosi al gioco. Netmarble, infatti, diffonderà queste informazioni solo più avanti.

Ni no Kuni: Cross Worlds uscirà per dispositivi Android e iOS nel 2021, mentre le pre-registrazioni saranno disponibili a partire dal 14 aprile 2021 attraverso gli store digitali di Android e iOS.