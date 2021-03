eSerie A TIM | PES: il primo campionato ufficiale della Lega Serie A sta per partire

La eSerie A TIM, il primo campionato esport ufficiale della Lega Serie A, partirà domani anche su eFootball PES 2021 Season Update. Si tratta del primo di 7 appuntamenti che ci porteranno a scoprire chi si laureerà come primo Campione d'Italia virtuale.

Saranno diciassette le squadre che si daranno battaglia per conquistare il titolo. La Regular Season prevede la divisione dei club in quattro gironi in cui le squadre si sfideranno in gare di andata e ritorno. Seguirà poi una fase di Playoff per arrivare all'attesa Final Eight.

La conduzione del live eSerie A TIM | eFootball PES 2021, sui canali ufficiali Twitch e YouTube della eSerie A TIM, è affidata a Fjona Cakalli. Per chi non la conoscesse, Fjona nel 2011 crea il blog Gameprincess.it, la prima testata italiana di tech tutta al femminile, e, nel 2013, per ampliare il suo progetto e uscire dai confini del gaming, fonda il portale Techprincess.it in cui racconta le opportunità offerte dalla tecnologia rendendole comprensibili e fruibili da un pubblico più ampio ed eterogeneo.

La diretta delle partite inizia alle ore 13:00, mentre a partire dalle 18:30 inizierà la conduzione di Fjona Cakalli. Sul sito ufficiale della manifestazione troverete tutti i dettagli.