Elite Dangerous: Odyssey, l'Alpha comincia oggi su PC, ecco le novità in arrivo

Frontier ha annunciato che l'Alpha di Elite Dangerous: Odyssey sarà disponibile da oggi su PC attraverso Steam, Epic Games Store e Frontier Store. La fase di Alpha si protrarrà per diverse settimane durante le quali lo sviluppatore non solo sistemerà le novità proposte, ma progressivamente aggiungerà nuove funzionalità. Lo farà in quattro fasi ben distinte, annunciate attraverso questo cronoprogramma:

L'accesso all'Alpha sarà consentito ai possessori del Lifetime Expansion Pass e ai giocatori che hanno preordinato il pacchetto di espansione Odyssey Deluxe Alpha. Le quattro fasi della roadmap dell'Alpha di Elite Dangerous Odyssey prevedono:

Fase 1: primi passi. Concentrandosi sui sistemi principali e sulle funzionalità di rete di Odyssey, la Fase 1 raggrupperà tutti i comandanti in un unico sistema stellare per massimizzare l'interazione del giocatore. I giocatori possono acquistare la tuta da scavenger Remlock Maverick e i set di armi Takada e Kinematic e prendere parte a una selezione di attività, tra cui il recupero, la raccolta e la consegna. I giocatori non avranno accesso alle astronavi in ​​questa fase, ma i viaggi nel sistema saranno ancora possibili grazie alla nuova funzione Apex Interstellar. Fase 2: combattimento. Con l'introduzione dell'esperienza di combattimento in prima persona di Elite Dangerous: Odyssey, i comandanti avranno accesso alla tuta da combattimento Manticore Dominator. I conflitti di fazione saranno abilitati, in tempo perché la compagnia di mercenari di Frontline Solutions inizi le operazioni in questa fase. Inoltre, i giocatori potranno viaggiare fino a 20 anni luce nelle proprie astronavi e potranno essere coinvolti in una vasta gamma di missioni, compreso il commercio con gli insediamenti nei sistemi vicini. Fase 3: esplorazione. Espandendo la bolla giocabile a 50 anni luce, questa fase includerà pianeti inesplorati e l'ambita esperienza "First Footfall". I comandanti possono ora indossare la tuta da esploratore Supratech Artemis e analizzare sostanze organiche aliene con lo strumento Campionatore genetico. Fase 4: compatibilità. Nella fase finale di Elite Dangerous: Odyssey Alpha, i giocatori avranno accesso ai propri comandanti e testeranno l'inclusione di funzionalità esistenti nel gioco principale, come i portaerei, i caccia lanciati dalle navi e gli SRV.

Lo sviluppatore ci tiene a sottolineare che tutte queste caratteristiche sono soggette a modifiche: l'Alpha serve proprio ad ottimizzare il gioco e un problema più complesso del previsto potrebbe arrivare in qualunque momento, rallentando tutto il processo.

Elite Dangerous: Odyssey uscirà su PC nella tarda primavera del 2021 su Steam, Epic Games Store e Frontier Store. Le versioni per PS4 e Xbox One sono previste per l'autunno 2021.