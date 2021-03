NieR Replicant ver. 1.22474487139, tante nuove immagini del remake dell'opera di Yoko Taro

Un combattimento di NieR Replicant ver. 1.22474487139

Assieme al corposo provato di NieR Replicant ver. 1.22474487139, Square Enix ha pubblicato una ricchissima galleria di screenshot e artwork dicata al remake dell'opera di Yoko Taro in arrivo su PS4, Xbox One e PC nelle prossime settimane.

Aligi Comandini parla di NieR Replicant ver. 1.22474487139 come "un titolo di non facile valutazione: gioco mostruosamente sottovalutato, e forse unico reale picco creativo mai raggiunto dai Cavia, fu all'uscita in larga parte ignorato e massacrato da buona parte della critica, che non ne capì gli intenti o non si curò nemmeno di provare a comprenderli."

Adesso che la serie è stata compresa da più persone, principalmente grazie al successo planetario di Nier Automata, potrebbero esserci maggiori possibilità per l'opera di Yoko Taro di arrivare ed essere compresa anche dal grande pubblico.

Soprattutto grazie a due piccoli, ma importanti cambiamenti: "un combat system migliorato e di un comparto tecnico sensibilmente più piacevole." Se il primo dovremo verificarlo una volta che il gioco sarà nei negozi, il secondo possiamo già valutarlo grazie a tutte queste nuove immagini, che vi proponiamo nelle due gallery di seguito.

Cosa ne pensate? Comprerete NieR Replicant ver. 1.22474487139 quando uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC?