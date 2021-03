NieR Replicant ver. 1.22474487139, il provato del remake dell'opera di Yoko Taro

Nier non è certo un titolo di facile valutazione: gioco mostruosamente sottovalutato, e forse unico reale picco creativo mai raggiunto dai Cavia, fu all'uscita in larga parte ignorato e massacrato da buona parte della critica, che non ne capì gli intenti o non si curò nemmeno di provare a comprenderli. Sia chiaro, l'errore in parte è giustificabile, poiché Nier era pur sempre un gioco dal comparto tecnico a dir poco mediocre, con molteplici problemi strutturali, e una trama tanto brillante quanto oscura in certi elementi. Approcciarsi superficialmente a un titolo del genere - e più in generale a tutto ciò che esce dalla testa di quel matto di Yoko Taro - è semplicemente un suicidio... eppure, nel suo piccolo, questo curioso jrpg action è diventato un cult. Vuoi per i suoi personaggi memorabili, per la sua narrativa geniale, o ancora per la sua straordinaria colonna sonora, un gruppetto di appassionati ha deciso di giocarlo, coccolarlo, e studiarlo in ogni suo più minuscolo elemento, arrivando a fargli meritare un posto tra le perle dimenticate dell'era Playstation 3 e Xbox 360.

Per nostra fortuna, alcuni di questi appassionati oggi esistono ancora tra le fila di Square Enix e Platinum Games, ed è grazie a loro se un seguito come Nier Automata è arrivato sugli scaffali dei negozi, permettendo a Taro di diventare un autore noto e al "predecessore" di balzare nuovamente agli onori della cronaca con un inatteso remake. Questa nuova incarnazione di Nier, chiamata NieR Replicant ver.1.22474487139, è però circondata da dubbi legati alla natura del gioco originale, alla gestione della sua storyline, e alla volontà degli sviluppatori - i Toylogic - di ricreare solo una delle due versioni del gioco: quel Replicant pensato per il mercato asiatico in cui il protagonista era un giovane belloccio, che cancella la versione "Gestalt" con un Nier molto più anziano e nerboruto.

Durante quest'ultima settimana, dunque, è stato un piacere mettere le mani su questa peculiarissima opera e, anche se non abbiamo ancora modo di rispondere a tutti i quesiti che la circondano, almeno adesso il piano del nuovo team alle redini è molto più chiaro.