Genshin Impact: il cosplay di Lisa di Himeahri è di alta qualità

Genshin Impact è in arrivo su PS5, grazie a un upgrade next-gen, il 28 aprile 2021. Il free to play di miHoYo è estremamente apprezzato dal pubblico. Il merito è di molti elementi, dalle qualità grafiche fino al gameplay che sa divertire per ore e ore. Una parte del merito va però attribuita anche ai personaggi, cuore pulsante dell'intera esperienza. Tra i vari, uno dei più amati è certamente Lisa. Ora, Himeahri ci mostra il proprio cosplay di Lisa: il risultato finale è di alta qualità.

Come potete vedere nelle due immagini di Instagram che trovate poco sotto, Himeahri ha optato per una versione estremamente fedele di Lisa con il proprio cosplay. Il personaggio di Genshin Impact appare esattamente in questo modo all'interno del gioco. Oltre alla qualità del costume, bisogna però fare attenzione anche al fondale, certamente non casuale. Non dobbiamo infatti dimenticare che Lisa è un personaggio che ama i libri e tende a portarne sempre uno con sé. La libreria sullo sfondo è chiaro riferimento a ciò.

Cosa ne pensate del cosplay di Lisa realizzato da Himeahri? Il personaggio di Genshin Impact è stato rappresentato nel modo migliore, oppure avete visto versioni di qualità superiore?