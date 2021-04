NEO: The World Ends With You, alla scoperta del sequel assieme a Tetsuya Nomura

Abbiamo parlato con Tetsuya Nomura e il team di sviluppo di NEO: The World Ends With You, per scoprire tutte le novità del nuovo JRPG targato Square Enix in uscita a luglio

Quattordici anni sono tanti. Non abbastanza, tuttavia, per impedire a Tetsuya Nomura e il team da lui diretto di portare sul mercato tra pochi mesi NEO: The World Ends With You, sequel dell'originale The World Ends With You pubblicato su Nintendo DS. Iniziamo subito con una precisazione: pur definendolo sequel, non è un seguito diretto del gioco bensì dell'adattamento animato arrivato in Giappone ad aprile 2021 - come confermato dallo stesso Nomura proprio sull'account Twitter ufficiale dell'anime. Gli eventi si svolgeranno tre anni dopo quelli raccontati nella serie. Inevitabile dunque che le nostre prime curiosità, durante l'intervista sostenuta con lui e parte del team di sviluppo (il director Tatsuya Kando, il co-director Hiroyuki Ito e il producer Tomohiko Hirano), si siano concentrate proprio sulla scelta sia di produrre un anime sia di collegare il gioco a quest'ultimo. Anzitutto, ci ha spiegato Nomura, è stato proprio l'adattamento animato a dare quella spinta perché NEO: The World Ends With You si trasformasse in un progetto ben definito, discusso sì a lungo nei quattordici anni che lo separano dal titolo originale ma senza mai trovare il momento adatto per concretizzarlo. L'anime tuttavia non va visto come un ponte tra i due giochi, ha precisato Kando, sia perché è un prodotto che riprende la storia e l'ambientazione di The World Ends With You sia perché è possibile godersi l'esperienza di NEO pur non avendo la minima conoscenza pregressa - o avendola parziale data dall'aver giocato o visto l'anime.

Personaggi e design Rindo, il nuovo protagonista di NEO: The World Ends With You Capito come si incastra l'adattamento animato nel contesto, e se sia possibile o meno avvicinarsi a NEO: The World Ends With You da neofiti, il discorso è subito passato al gioco in sé, a partire dal nuovo cast di personaggi. Sappiamo che verremo riportati a Shibuya per sottoporci ancora una volta al cosiddetto Gioco dei Demoni, riallacciandosi alle basi gettate dall'episodio extra "A New Day" disponibile nella riedizione Nintendo Switch del gioco originale e che con buona probabilità verrà ripreso nell'anime: qui le sorti del protagonista Neku Sakuraba vengono lasciate in sospeso e uno storico antagonista del franchise non solo viene resuscitato ma, in questo sequel, è il collante tra i due capitoli. L'ex Shinigami Sho Minamoto sarà infatti uno dei quattro individui chiamati a partecipare al nuovo Gioco dei Demoni. Nomura ha schivato con una certa disinvoltura le domande relative alla possibilità che il personaggio incappucciato nel trailer possa essere davvero Neku, perciò abbiamo dovuto arrenderci e passare a un altro aspetto fondamentale della serie: il design dei protagonisti. Dei personaggi mostrati finora troviamo Ayano la più intrigante ma, nel complesso, tutto il comparto artistico del primo capitolo e, ora, di NEO spicca e rende entrambi i giochi molto originali nella ben nutrita rosa dei titoli Square Enix. "Abbiamo lavorato in più persone su questo aspetto", ha raccontato Nomura, "con l'obiettivo di rendere i personaggi unici singolarmente ma anche il più creativi possibile, cercando di ricreare l'atmosfera che si respira nella vera Shibuya". L'esempio più ovvio in tal senso è risultato essere Rindo, il nuovo protagonista: il suo aspetto è stato pensato prima che la pandemia dovuta al Covid prendesse piede, dunque per quanto averlo dotato di mascherina possa sembrare legato alla situazione contingente si è trattato in realtà di una casualità. Rindo infatti, come Neku prima di lui per quanto riguarda le cuffie come tratto distintivo del suo personaggio, è un po' lo specchio dei giovani che si vedevano lungo le strade di Shibuya indossare una mascherina per moda e non per necessità com'è invece adesso. NEO: The World Ends With You, Rindo e Fret Il design di NEO dunque, così come del gioco precedente, vuole essere appunto il riflesso di una Shibuya giovane, e dunque avvicinarsi il più possibile a questo tipo di audience. In effetti già l'originale The World Ends With You aveva un occhio di riguardo verso questo concetto, ovvero le tendenze in continua evoluzione, e il gioco ben si sposava con lo stile di quegli anni; lo stesso concetto ci è sembrato a sua volta espresso in NEO, dove soprattutto per quanto riguarda i vestiti c'è stato un piccolo aggiornamento, se così vogliamo definirlo, affinché si mantengano al passo con i tempi e siano - di nuovo - lo specchio della nostra realtà. Ciò ha fatto sì che adattare lo stile a una "nuova era" risultasse di per sé molto semplice poiché, ha risposto Nomura, bastava guardarsi attorno e cogliere il momento, osservare il modo in cui le persone ma soprattutto i ragazzi vivevano Shibuya per trovare la giusta ispirazione e riproporla poi nel gioco.