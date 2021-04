Genshin Impact: uomo arrestato, voleva uccidere i capi del team MiHoYo

Genshin Impact diventa protagonista di un'inquietante storia di cronaca con l'arresto di un uomo a Shanghai per tentato omicidio: voleva infatti uccidere i fondatori del team MiHoYo, infiltrandosi nel quartier generale della compagnia armato di un coltello.

Le informazioni sono ancora piuttosto scarse: la polizia di Shanghai si è limitata a riferire il 24 aprile di aver arrestato il sospetto che si era già introdotto all'interno dell'edificio che ospita MiHoYo a Shanghai, in Cina, dove è stato trovato armato di un coltello e, a quanto pare, intenzionato ad assassinare i capi e fondatori del team: Cai Haoyu, Liu Wei, Luo Yuhao.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la premeditazione omicida dell'uomo, evidentemente affetto da qualche squilibrio, ma sembra che possa essere collegato non a Genshin Impact ma all'altro gioco celebre del team, ovvero Honkai Impact 3D.

Quest'ultimo ha infatti ricevuto di recente un aggiornamento che ha visto l'introduzione di nuovi costumi nel gioco, compresi dei costumi da coniglietta per le protagoniste, ma questi non sarebbero disponibili in Cina. La cosa ha scatenato un'ondata di proteste fra i molti fan di Honkai Impact 3D in Cina, che hanno considerato l'iniziativa "offensiva", a quanto pare sia per il pubblico cinese che per i personaggi stessi, portando alla cancellazione del DLC.



Honkai Impact 3D, i costumi da coniglietta hanno scatenato notevoli proteste in Cina



Pare che il tentato omicidio fosse legato a questa vicenda, sebbene non sia chiaro se l'uomo arrestato fosse intenzionato al folle gesto per l'introduzione o la rimozione del DLC in questione.

Per quanto riguarda invece Genshin Impact, abbiamo visto il nuovo personaggio Yanfei nel suo trailer di presentazione, oltre a un video con 8 minuti di gameplay dalla versione PS5.