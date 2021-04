Genshin Impact su PS5 a 4K e HDR: video con 8 minuti di gameplay

Genshin Impact è in arrivo su PS5, con data di uscita fissata per il 28 aprile 2021 sulla console Sony, ma intanto possiamo vedere un lungo video di gameplay di 8 minuti che mostra la nuova versione del celebre action RPG, con grafica in 4K e HDR.

Il team MiHoYo è intervenuto anche sul blog PlayStation per spiegare qualcosa della versione PS5 di Genshin Impact, che si presenta piuttosto avanzata tecnologicamente rispetto a quella vista finora, considerando anche che la maggior parte degli utenti ci gioca comunque su piattaforme mobile.

Gli sviluppatori hanno riferito di aver ottimizzato il gioco in modo da sfruttare varie caratteristiche specifiche di PS5 come l'SSD: già dal 28 aprile sarà visibile la differenza ma questa verrà incrementata con gli aggiornamenti successivi, attraverso una riorganizzazione di dati e file in modo da rendere Genshin Impact molto più veloce e reattivo nei caricamenti grazie alla struttura hardware di PS5.

Anche la grafica si presenta più avanzata: MiHoYo ha affermato di aver utilizzato asset e librerie più evolute per la versione PS5, che ha una risoluzione in grado di raggiungere i 4K e supporta la visualizzazione in HDR, sui display compatibili. I caricamenti più veloci dovrebbero inoltre consentire una costruzione più immediata degli scenari intorno ai personaggi.

In lavorazione anche il supporto per DualSense, con gli sviluppatori che contano di poter utilizzare le caratteristiche del controller per vari aspetti di Genshin Impact: infine, ci sarà una versione esclusiva di Qingyun Peak solo per i giocatori su PS5. L'upgrade next gen di Genshin Impact è gratuito, mentre per il 28 aprile è previsto anche l'arrivo della versione 1.5 del gioco.