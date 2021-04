Genshin Impact 1.5: annunciata la presentazione in streaming, data e ora

Genshin Impact 1.5 è in arrivo, con l'aggiornamento previsto nei prossimi giorni c'è una presentazione ufficiale fissata proprio nelle prossime ore da MiHoYo, che ha annunciato data e ora precise per la trasmissione in questione.

Il livestream si terrà domani, 16 aprile 2021, alle ore 15:00 italiane (13:00 GMT), attraverso la pagina ufficiale di miHoYo su Bilibili. Il problema è che questa prima presentazione sarà in cinese, ma seguirà a breve distanza il più comprensibile streaming in inglese nello stesso giorno alle ore 19:00 italiane.



Soprattutto, cominceranno a fluire da lì varie informazioni e video esplicativi anche in altre lingue e soprattutto dettagli precisi sull'aggiornamento 1.5 e le tempistiche di rilascio dei suoi contenuti, ponendo fine al fiume di leak e datamining che contraddistinguono ormai regolarmente le attese per i nuovi aggiornamenti al popolare gioco in questione.

Per quanto riguarda la data di uscita di Genshin Impact 1.5, abbiamo visto che è fissata per il 27 aprile per quanto riguarda le zone ET, ma dalle nostre parti corrisponderà al 28 aprile 2021, visto il fuso orario. Qualche dettaglio sui contenuti emerge peraltro anche dalla grafica utilizzata dal team per annunciare la presentazione in streaming, considerando che vi si vedono il personaggio di Eula e riferimenti al banner di Zhongli, ovvero due elementi che sono in effetti comparsi a più riprese nelle voci di corridoio di queste settimane.

Nel frattempo, è stato presentato Genshin Impact su PS5 e si è mostrato con un trailer, mentre si attendono ancora informazioni sulla versione Nintendo Switch del gioco, annunciata da tempo ma ancora senza periodo di uscita previsto.