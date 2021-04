Assassin's Creed Valhalla: espansione L'Ira dei Druidi rimandata, nuova data d'uscita

Assassin's Creed Valhalla vede spostarsi l'uscita della sua nuova espansione L'Ira dei Druidi, precedentemente annunciata per questo mese e rimandata invece da Ubisoft al mese prossimo, con la nuova data di uscita fissata per il 13 maggio 2021.

L'Ira dei Druidi era stata annunciata il mese scorso con data iniziale al 29 aprile, ma evidentemente gli sviluppatori non sono riusciti a termine i lavori in tempo per tale data: "per poter fornire un'esperienza più raffinata, comunichiamo che L'Ira dei Druidi verrà lanciata il 13 maggio", si legge nel tweet ufficiale di Ubisoft riportato qui sotto.



A quanto pare, il team ha anche intenzione di pubblicare un articolo di approfondimento nel quale verranno condivisi in maniera più chiara e trasparente i vari elementi legati allo sviluppo del gioco e le sfide incontrate dal team nella lavorazione. È probabile che la situazione di emergenza sanitaria ancora diffusa in tutto il mondo abbia avuto riflessi in questa decisione di spostare la data di uscita, sebbene si tratti solo di un'espansione.

L'Ira dei Druidi è la prima delle due espansioni con elementi di storia aggiuntivi che sono state programmate da Ubisoft per Assassin's Creed Valhalla, con la seconda intitolata L'Assedio di Parigi e prevista per l'estate del 2021, sempre che quest'ultima riesca a mantenere la finestra di lancio prevista.

Ne L'Ira dei Druidi, i giocatori viaggiano in Irlanda per scoprire i misteri di un culto druidico antico e misterioso, cercando di scoprire chi siano i suoi membri. Miti e folklore gaelici sono ovviamente protagonisti di questo interessante frammento di storia aggiuntivo, tra foreste infestate e paesaggi affascinanti.

L'Assedio di Parigi, atteso per l'estate 2021, metterà in scena una delle più grandi e ambiziose battaglie nella storia dei vichinghi, che li portò fino a combattere in una Parigi sotto assedio, penetrando nel territorio attraverso la Senna.