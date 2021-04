Genshin Impact 1.5, l'aggiornamento ha una data di uscita e altri dettagli

Genshin Impact continuerà la sua evoluzione con l'aggiornamento 1.5, che a quanto pare ha già una data di uscita fissata non lontano da ora, visto che lo stesso account Twitter ufficiale la piazza, sebbene in maniera poco chiara, per il 27 aprile 2021.

L'annuncio si trova infatti inserito tra le informazioni in un recente messaggio proveniente dall'account giapponese Twitter di miHoYo per Genshin Impact e, sebbene non menzioni chiaramente l'uscita della versione 1.5, questa può essere facilmente dedotta dalle informazioni tradotte dai contenuti del messaggio.



In questo, veniamo dunque a sapere che l'attuale banner Venti finirà il 6 aprile, dopo essere andato avanti per tre settimane. In base alle informazioni, sembra che anche il banner Childe sia destinato a durare tre settimane, cosa che ci porterebbe dritti al 27 aprile come data di conclusione di questo.

Considerando i lavori di manutenzione server previsti per il 27 aprile e il lancio del banner successivo per la stessa data, è probabile che proprio in tale giorno venga rilasciato l'update 1.5 di Genshin Impact, con le sue nuove caratteristiche.

In base a quanto emerso in precedenza, sembra che l'update 1.5 contenga almeno due personaggi aggiuntivi, ovvero Eula, una Cryo Claymore a 5 stelle, e Yan Fei, una Pyro Catalyst a 4 stelle. Tra le novità è inoltre previsto un sistema di housing e forse un rerun del banner di Zhongli, che dovrebbe portare alla parte 2 della sua storia, oltre a un nuovo boss settimanale chiamato Azhdaha.

Nel frattempo, abbiamo visto Genshin Impact su PS5 in trailer con periodo di uscita previsto, mentre il gioco si è aggiornato con l'update 1.4 a metà del mese scorso, dunque siamo ancora nel pieno dei nuovi contenuti.