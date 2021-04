MSI Optix MAG251RX, la recensione

La recensione dell'MSI Optix MAG251RX ha per protagonista un monitor 1080p IPS da 240Hz di refresh e 24.5 pollici di diagonale, un modello dichiaratamente dedicato ai cosiddetti eSport come testimonia un bel logo inciso sul retro dello stesso. Ma la natura competitiva de traspare anche dalle forme, dal peso e dalla ricca connettività.

Tra i punti di forza del monitor MSI c'è senza dubbio la connettività. Nell'alloggiamento posteriore troviamo una DisplayPort 1.2a, 2 ingressi HDMI 2.0 e una porta USB Type C, in alternativa alla DisplayPort. Inoltre c'è una porta USB Type B up-stream che permette di usare le 3 porte USB 2.0 Type B piazzate comodamente sul fianco sinistro del monitor. Non mancano inoltre Kensington lock e uscita audio. Il resto è tutto dentro il guscio che si monta piuttosto facilmente, anche se per fissare il sostegno al pannello è necessario utilizzare due viti. Una volta fatto abbiamo finalmente acceso il MAG251RX.

Più importanti le cornici sottili, esclusa quella inferiore, pensate anche per affiancare più monitor, cosa senza dubbio fattibile senza troppi sforzi visto il peso relativo utile anche per la trasportabilità. Ma contenere il peso a un prezzo che si traduce sull' ergonomia. Il pannello del MAG251RX può infatti essere alzato e abbassato della classica decina di centimetri e può inclinarsi sull'asse verticale, ma non può farlo sull'asse orizzontale. Vista la base squadrata e la maneggevolezza si tratta di un problema relativo, anche se si tratta comunque di un qualcosa in meno rispetto ad altri modelli. Ci sono però alcune cose in più rispetto al classico schermo da gaming da 24.5 pollici.

L'MSI MAG251RX non è un monitor ricco di dettagli. Qualche scanalatura sulla parte superiore e la scritta Gaming eSports, affiancata dall'immancabile scudetto rosso brillante di MSI, sono tra i pochi dettagli di un monitor tutto avvolto in un robusto guscio di plastica ruvida. Ma non manca di line spezzate e inclinazioni marcate a sdrammatizzare un profilo che è abbondante ma si sposa bene con il robusto sostegno, dotato di passacavi, e con la base rettangolare.

Qualità dell'immagine

Lo schermo del monitor MSI, come anticipato, è un 24,5 pollici con pannello IPS AHVA di AU Optronics e 8-bit+FRC di profondità del colore. L'angolo di visione di 178 gradi è pieno e piuttosto limpido, mentre la copertura di colore effettiva supera il 100% della gamma sRGB. Contribuisce così alla resa di uno schermo che guarda anche alla qualità dell'immagine che risulta piuttosto vivida tra luminanza effettiva di 400 nit e di un contrasto statico di 1000:1. Non siamo certo ai livelli di monitor con wide color gamut e local dimming, ma considerando fascia di prezzo e refresh da 240Hz non c'è di che lamentarsi. Ovviamente la dicitura DisplayHDR 400 è semplicemente informativa, visto che le specifiche non sono sufficienti per un HDR significativo. Ma questo non ha nemmeno un peso sul prezzo e fa parte delle indicazioni di un monitor che guarda alla velocità.

Cornice sottile e scanalature a dare un pizzico di dentità al bordo superiore

La differenza tra 144Hz e 240Hz si sente sicuramente, non solo nella fluidità del movimento della telecamera ma anche nella pulizia dell'immagine, sia negli sparatutto, sia nei MOBA laddove scritte, barre vita e dettagli guadagnano in nitidezza. Certo, laddove c'è una certa quantità di movimento i benefici sono superiori, ma un refresh elevato migliora l'esperienza di gioco a tutto tondo, a patto ovviamente di avere una configurazione in grado di raggiungere framerate altrettanto elevati.

Per fortuna con la nostra RTX 3070 siamo riusciti a toccare velocità elevate godendoci i benefici del refresh elevato. Nei test si intravede una lieve scia, ma questa si riduce spingendo il tempo di risposta al massimo, cosa consigliata solo con framerate vicini al refresh massimo del monitor. Scendendo verso i 100 diventa infatti consigliabile puntare al tempo di risposta normale, in modo da evitare un pizzico di overshoot. In ogni caso parliamo di una resa eccellente per un pannello IPS che garantisce una qualità visiva superiore ai TN e pur non potendo garantire effettivamente il millisecondo di latenza GtG, viaggia intorno a 3 millisecondi di ritardo, garantendo in gioco un'immagine sia nitida che piacevole.

Non certo sottile ma si fa perdonare con tre porte USB facilmente accessibili

Tra le altre tecnologie troviamo retroilluminazione con tecnologia flicker-free, filtro blue light integrato e Variable Refresh Rate con range da 48 a 240Hz, cosa che abilita il supporto per la tecnologia FreeSync Low Frame Compensation, e compatibilità con la tecnologia G-Sync. Funziona quindi con qualsiasi GPU e funziona anche con le nuove macchine Microsoft e Sony che ci portano al nuovo Console Mode di MSI, pensato per garantire il pieno supporto per le console di nuova generazione, in questo caso con una modalità dedicata da 120Hz che, ovviamente, si sposta meglio con Xbox Series X vista la risoluzione del pannello. Il menù, accessibile con il classico stick rosso di buona qualità MSI, include inoltre i classici 8 profili, quasi tutti gaming, e la Night Vision, con tre impostazioni per adattarla a necessità e resa visiva che aiuta effettivamente a distinguere le sagome in notturna nei giochi. E in qualcuno anche alla luce del sole.