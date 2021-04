PlayStation Store: Outriders e Disco Elysium

È anche la settimana di Disco Elysium , lo straordinario RPG targato ZA/UM che fa finalmente il proprio debutto su console con l'edizione The Final Cut, ulteriormente arricchita rispetto all'originale per PC. Per i possessori di PlayStation VR, inoltre, c'è DOOM 3: VR Edition .

Da soli o in cooperativa insieme a due compagni, dovremo cimentarci con una campagna corposa e coinvolgente, ricorrendo alle nostre abilità e sbloccandone di nuove grazie a un impianto sparatutto arricchito da elementi RPG in grado di aggiungere tanto spessore all'esperienza.

Quando tuttavia gli umani raggiungono questo nuovo mondo, si trovano a dover affrontare una natura a dir poco ostile, che li considera un corpo estraneo da espellere e scatena una serie di fenomeni per contrastarne l'avanzata, fra cui un' anomalia che distrugge dispositivi elettronici e tecnologia, facendo piombare gli Outriders nel caos e trasformando alcuni di essi in Mutati .

Realizzato dagli autori di Painkiller , Gears of War: Judgment e Bulletstorm , Outriders (PS5 e PS4, 69,99 euro ) ci porta su Enoch, un lontano pianeta che la razza umana ha intenzione di colonizzare perché possa diventare la sua nuova casa. I primi colonizzatori, chiamati Outriders, vengono inviati a bordo di un'arca che contiene mezzo milione di persone in un sonno criogenico.

In stato confusionario, privo dei ricordi per via di un trauma subito tempo prima, il protagonista di Disco Elysium dovrà scoprire le informazioni legate alla sua missione insieme a quelle che gli riveleranno il suo stesso passato. Per fortuna potrà contare sull'aiuto del luogotenente Kim Katsuragi , un partner leale e affidabile che lo accompagnerà lungo il percorso.

Senza dubbio uno dei giochi più interessanti degli ultimi anni, Disco Elysium: The Final Cut (PS5 e PS4, 39,99 euro ) porta anche su console l'eccellente, pluripremiata esperienza RPG confezionata da ZA/UM . Ambientato in un mondo alternativo, stremato da oltre seimila anni di guerre, il gioco ci mette al comando di un investigatore incaricato di risolvere un caso di omicidio.

DOOM 3: VR Edition

DOOM 3: VR Edition, il logo ufficiale del gioco.

L'ultimo episodio della serie classica di id Software torna con un'edizione in realtà virtuale per i possessori del visore PlayStation VR. DOOM 3: VR Edition (19,99 euro) include in un'unica soluzione la campagna base del gioco e le due espansioni, Resurrection of Evil e The Lost Mission, per un'esperienza corposa e duratura.

Il solidissimo gameplay dello sparatutto viene reso ancora più coinvolgente e immersivo in questa versione, che vanta migliorie tecniche e modifiche apportate espressamente per supportare al meglio tutte le armi del ricco arsenale, mettendoci in condizione di utilizzarle nella maniera più precisa ed efficace possibile.