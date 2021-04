PlayStation Plus, aprile 2021: Days Gone, Oddworld: Soulstorm e Zombie Army 4

PlayStation Plus vede l'arrivo ad aprile di tre nuovi giochi: l'action survival Days Gone, l'avventura Oddworld: Soulstorm e lo sparatutto Zombie Army 4: Dead War.

L'aggiornamento di aprile 2021 per PlayStation Plus porta nel catalogo del servizio in abbonamento Sony tre nuovi giochi, di cui uno completamente inedito. Parliamo di Oddworld: Soulstorm, l'ultimo capitolo dell'avventura di Oddworld Inhabitants, che ci rimette al comando del coraggioso Abe per una nuova, coinvolgente missione. I possessori di PS4 abbonati a PS Plus saranno lieti di sapere che l'ottimo action survival Days Gone sarà disponibile anche per loro gratuitamente, senza costi aggiuntivi, come accade su PlayStation 5 con la PlayStation Plus Collection. Se poi gli zombie del titolo targato Bend Studio non dovessero bastare, ci sono anche quelli di Zombie Army 4: Dead War. I giochi di aprile sono piaciuti ai lettori di Multiplayer.it? Secondo il nostro immancabile sondaggio, la risposta è sì: il 37% degli utenti si è detto molto soddisfatto, il 27% abbastanza soddisfatto, per un totale pari al 64% di feedback positivi.

Days Gone Days Gone, il protagonista in sella alla sua moto. Una delle ultime esclusive per PlayStation 4, Days Gone ha ormai bisogno di ben poche presentazioni. Il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico, una società devastata dall'improvvisa diffusione di un virus che ha trasformato la maggior parte delle persone in pericolosi Freaker: creature mutanti prive di senno ma piuttosto feroci. Il protagonista dell'avventura, Deacon St. John, è un ex biker che, insieme all'amico Boozer, sopravvive mettendo a disposizione i propri servizi al miglior offerente e viaggiando a bordo della sua moto da un insediamento all'altro per trasportare importanti risorse e portare a termine incarichi di vario genere. Days Gone, una sequenza di combattimento con i Freaker. Sullo sfondo di un ampio open world liberamente esplorabile ma pieno di insidie, nella fattispecie orde di Freaker che presidiano il territorio o si rintanano all'interno di pericolosissimi nidi, avremo a che fare con le situazioni più disparate ma potremo anche aggrapparci alla speranza di ritrovare persone che pensavamo di aver perso per sempre. Mentre potenziamo la moto raccogliendo componenti e completando missioni, dovremo spesso combattere non solo i Freaker ma anche altri sopravvissuti, attingendo a un ricco arsenale che include numerose armi da fuoco ed esplosivi. Il tutto godendo di una grafica che su PS5 viene portata a 60 fps.

Oddworld: Soulstorm Oddworld: Soulstorm, gli intricati scenari di gioco. Disponibile ad aprile direttamente nella line-up di PlayStation Plus, Oddworld: Soulstorm è il nuovo capitolo della coinvolgente avventura firmata Oddworld Inhabitants, che prosegue gli eventi dell'ottimo remake New 'n' Tasty! per metterci nuovamente al comando di Abe, il coraggioso Mudokon determinato a condurre la sua gente verso la libertà. Nell'ambito di un contesto a due dimensioni e mezzo, con interazioni più complesse e un gameplay dotato di maggior spessore rispetto al precedente episodio, ci troveremo a dover risolvere enigmi ambientali, superare trappole e ostacoli, nonché difenderci dagli attacchi degli immancabili nemici che vogliono rimetterci in catene.