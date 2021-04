Assembla che ti Passa #292

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

La situazione GPU è talmente contorta da aver spinto un rivenditore di preassemblati a vendere PC senza scheda video. Le soluzioni integrate hanno sicuramente compiuto passi in avanti, con i nuovi processori Intel equipaggiati con GPU Xe capaci anche di dare qualche soddisfazione in gioco, oltre che nell'editing, ma è chiaro che acquistare un nuovo computer da gioco per accontentarsi del gaming in 1080p, non privo di compromessi, è quanto di più antipatico possa accadere. Certo, acquistando un PC privo di GPU è possibile anche infilare nello slot PCIe una scheda usata, a patto di trovarla a prezzi e condizioni umane, ma la possibilità di comprare un PC da gioco castrato è un sintomo dei tempi che corrono, difficili e dalle prospettive incerte. Si parla infatti di dover attendere fino al 2022 per l'adeguamento della produzione alle richieste di un mercato che d'improvviso ha visto la domanda di chip crescere ben oltre le previsioni.

Abbastanza da mettere nei guai un intero settore che comunque, dopo un primo stop dovuto alla pandemia che ha influenzato maggiormente il settore delle automobili, sta producendo come non mai. Il mercato PC è infatti cresciuto del 20.6% in seguito alla pandemia che ha spinto didattica a distanza, smart work, trading online, necessità sociali e anche videogiochi, con un picco di crescita per i Chromebook del 200% che evidenzia come nel complesso vengano prodotti e venduti molti più computer. Il problema è il volume di produzione massimo, superato anche a causa dal balzo nella vendita delle automobili, spinto dalla necessità di mantenersi lontani dai mezzi pubblici per ridurre i rischi, e dall'arrivo in campo di nuove serie di CPU e GPU, attese da parecchio e rese ulteriormente appetibili dalla corsa al PC da gioco spinta sia dall'appetibilità crescente del PC come macchina da gioco, sia dalla pandemia.

TSMC sta lavorando a regime massimo, ma non è sufficiente

Ma le GPU sono quelle che soffrono di più della e possiamo ipotizzare che tra i motivi ci sia anche delle linee TSMC e Samsung da parte di colossi che producono decine di milioni di dispositivi come Apple. Un qualcosa che ha probabilmente mangiato quel 10% di margine circa che le fonderie lasciano nel caso in cui si renda necessario produrre un chip particolarmente richiesto, lasciando AMD e NVIDIA prive di margine in seguito a stime di vendita troppo basse. Un altro motivo, inoltre, è probabile che dipenda dal tipo di clientela. Il campo del gaming di alto profilo conta moltissimi utenti disposti a pagare anche cifre molto elevate per avere la migliore delle nuove GPU, come evidenzia il fatto che la GeForce RTX 3080 sia la scheda più difficile da trovare. A questo poi dobbiamo aggiungere la pressione dei minatori digitali e degli scalper che portato a un ulteriore incremento dei prezzi, rendendo ben poco conveniente assemblare un PC in questo frangente. Eppure la domanda resta sempre molto elevata.

Non è un caso che, ricollegandoci al discorso iniziale, molti stiano assemblando i propri PC senza GPU, nella speranza di beccare l'offerta giusta. Ma servono pazienza e fortuna, vista una situazione in continuo peggioramento che potrebbe restare complicata, come anticipato, fino al 2022. A quel punto anche la produzione del sottostrato ABF dovrebbe adeguarsi alla domanda, ma avremmo sperato in tempistiche più rapide visto che parliamo di tecnologie di ultima generazione. Il problema è che l'adeguamento della produzione coinvolge un'enormità di fattori, tra cui numerose componenti secondarie, e comporta grossi rischi per enormi aziende che per aumentare i margini e limitare le perdite lavorano sulle previsioni di vendita, chiaramente sottostimate nel caso della pandemia di COVID-19.

Non c'è dubbio che in questo momento le compagnie stiano cercando di capire se con il passare della pandemia la domanda resterà elevata o crollerà al suolo, trasformando eventuali investimenti in potenziali perdite. Ed è probabile che questa incertezza sia tra i motivi che potrebbero portare TSMC ad alzare il prezzo dei wafer di chip del 25%, entro fine anno. Dietro, però, potrebbe esserci un piano di investimento massiccio e si spera benefico, almeno a lungo termine, per un mercato comunque destinato a crescere, a prescindere dalle fluttuazioni come quella che stiamo vivendo. Da qui la decisione di TSM di investire ben 100 miliardi di dollari per espandere gli impianti di produzione. Una cifra mostruosa, benché spalmata sui prossimi tre anni, che si aggiunge ai 28 milioni già spesi per la creazione di linee di produzione a 5 e 3 nanometri.

A quanto sopra vanno aggiunti poi i 20 miliardi di Intel per due impianti in Arizona e altri 100 miliardi, da parte di Samsung, che ha intenzione espandere notevolmente la propria capacità di produzione come fonderia nel corso dei prossimi dieci anni. Ma per l'appunto si parla di piani a lungo termine che difficilmente avranno effetti pratici a breve termine sulla disponibilità effettiva dei chip, come abbiamo detto vincolata anche a componenti secondarie e una domanda elevatissima in ogni settore.

Uno dei settori più movimentati, visti i numeri elevati, è quello dei laptop che include i nuovi portatili da gioco dotati di GPU GeForce RTX 3000. Ma con l'arrivo dei nuovi chip grafici le varianti con RTX 2060 sono rimaste in campo a fare da entry level, garantendo comunque buone prestazioni con i titoli RTX grazie al DLSS 2.0. Potrebbe però essere quasi arrivato il momento di salutare l'ultima Turing rimasta in campo, visto l'arrivo delle GeForce mobile RTX 3050, equipaggiata con 2560 CUDA Core, e RTX 3050 Ti, equipaggiata con con 2048 CUDA Core. Tra l'altro le due schede, entrambe equipaggiate con 4 GB di memoria e bus a 128-bit, hanno entrambe 4 livelli di boost funzionali ai consumi che possono andare da 35 a 80W adattandosi a diversi tipi di laptop, da quelli di dimensioni standard a quelli più compatti che hanno inevitabili limiti di raffreddamento.