I sette peccati capitali, il cosplay di Elizabeth di amandawelp è radioso

I Sette Peccati Capitali è a suo modo una serie di manga e anime comunque piuttosto ben sfruttata per i cosplay, in particolare per quanto riguarda il personaggio di Elizabeth, come vediamo in questa nuova interpretazione di missbricosplay.

Nonostante l'aspetto in certi casi dimesso possa ingannare a prima vita, Elizabeth Lyonesse è la terza principessa di Lyonesse, adottata dal re Bartra, come ben sanno i fan della serie. Dopo averla vista comparire coperta da una pesante corazza che ne nascondeva l'identità, la bella Elizabeth si è mostrata a Meliodas al Boar Hat dopo aver rimosso l'ingombrante indumento da guerra.

Sotto a questo, la principessa si è svelata in tutto il suo splendore, in particolare con la tutina con cui è stata riprodotta in questo caso anche da missbricosplay. A dire il vero, il cosplay in questione esce alquanto dal canone della serie perché si tratta di un selfie con tanto di cellulare in bella vista, cosa che contrasta decisamente con lo stile fantasy medievale della serie originale, ma risulta forse per questo anche più interessante di altri scatti.

D'altra parte, bisogna dire che MissBri è veramente radiosa in questa foto, per la quale fa anche notare un particolare importante: la frangia sarebbe sul lato destro del volto, come nel personaggio originale, solo che la foto è ribaltata perché scattata allo specchio.

