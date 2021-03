My Hero Academia, il cosplay di Camie da missbricosplay è sensuale come l'originale

I cosplayer hanno trovato in My Hero Academia un'ottima riserva di ispirazioni, visto che a tutti gli effetti si tratta di un enorme roster di eroi e villain per definizione, ma si notano alcune spiccate preferenze anche in personaggi che si possono considerare secondari, come dimostra questa sensuale Camie Utsushimi nel cosplay di missbricosplay.

Camie, per il suo stesso design originale, si presta chiaramente a riproduzioni alquanto sensuali, vista la caratterizzazione del personaggio e il suo costume da eroe e missbricosplay è una cosplayer alquanto portata a questo genere di interpretazioni, aiutata dalle sue fattezze.

In effetti, al di là del fisico e della ricostruzione del costume, sono proprio i lineamenti della modella a poter replicare in maniera piuttosto fedele quelli del personaggio, per quanto ovviamente sia possibile andando al di là dell'anatomia fortemente in stile anime di Camie.

La ragazza proviene dall'istituto rivale Shiketsu High School e, con il suo innegabile fascino, ha saputo ricavarsi una certa nicchia di appassionati. D'altra parte, lo stile che la caratterizza si ritrova anche nel suo potere speciale, o quirk, che già dal nome "glamour" ribadisce chiaramente l'atteggiamento di camie, in grado di utilizzarlo per provocare illusioni ottiche e auditive all'interno di un'area piuttosto vasta.

