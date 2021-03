Resident Evil: il cosplay di Jill Valentine di Hika.cosplay è violento al punto giusto

Hika.cosplay, una modella da oltre 50mila follower su Intagram amante dei videogiochi, ma non solo, si cimentata in un riuscito cosplay di Jill Valentine, uno dei personaggi più amati della serie di Resident Evil. Si tratta di un'interpretazione intensa e violenta al punto giusto.

Di Jill Valentine c'è davvero poco da dire. È un membro della S.T.A.R.S. e del B.S.A.A.. È uno dei membri più rispettati dell'organizzazione, di cui è stata anche uno dei membri fondatori, per via delle sue capacità nel combattimento, la sua caparbietà e la sua intelligenza. È sempre stata in prima linea a combattere il bioterrorismo e Albert Wesker, spesso affiancata dal suo partner storico Chris Redfield.

Il cosplay di Hika prova a riprodurre Jill in maniera estremamente fedele, senza licenze poetiche o altro. Tutto, dai vestiti ai capelli, riflettono precisamente lo stile dell'agente S.T.A.R.S.. La modella, poi, ha scelto uno sfondo e una posa particolarmente calzanti, perfetti per riprodurre una scena d'azione di Resident Evil. Il sangue di cui è ricoperta la modella nella seconda foto, poi, è la classica ciliegina sulla torta.

Nel caso in cui cerchiate altri cosplay di livello, vi consigliamo il sexy cosplay di Peach firmato Oichi e il cosplay di Kindred di League of Legends realizzato win_winry_.