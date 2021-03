Google Stadia: 4 giochi gratis ad aprile per gli abbonati, Resident Evil 7 e altri

Google Stadia aggiorna il catalogo dei giochi gratis disponibili agli abbonati al servizio Stadia Pro con altri 4 titoli previsti per aprile 2021, tra i quali spicca in particolare Resident Evil 7, ma non solo.

Abbiamo visto come Resident Evil Village sarà disponibile anche su Google Stadia, con il preorder che consente di ottenere Stadia Premier Edition e in tale occasione è stato annunciato anche l'arrivo di Resident Evil 7 tra i giochi gratis per gli abbonati alla versione Pro del servizio, tra i quattro giochi previsti per aprile 2021.

Vediamo, a questo punto, quali sono i quattro titoli in questione: