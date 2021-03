Cyberpunk 2077 tornerà disponibile su PlayStation Store? CD Projekt RED dice la sua

Cyberpunk 2077 non è ancora disponibile su PlayStation Store e si continua a chiederci quando tornerà sul digital delivery di PS4 e PS5, argomento sul quale anche CD Projekt RED ha detto la sua proprio in queste ore, tra i commenti del team polacco in occasione della presentazione della nuova roadmap per il prossimo futuro.

Proprio pochi giorni fa facevamo notare come siano 100 giorni che il gioco è sparito dal PS Store, in seguito ai problemi che affliggevano la versione PS4 e al caos emerso sui rimborsi richiesti dagli utenti. Non c'è ancora una risposta precisa su quando Cyberpunk 2077 in versione digitale per PS4 e PS5 tornerà a disposizione sul PlayStation Store, ma secondo CD Projekt RED sono stati fatti grandi passi in avanti e dovremmo ormai essere vicini al vederlo nuovamente disponibile.

"Abbiamo pubblicato molte patch, ne abbiamo pubblicato una veramente grande ieri e abbiamo distribuito vari hotfix. Ognuna di queste iniziative ci porta più vicini al ritorno sul PSN Store", ha affermato Michał Nowakowski, SVP della divisione business development di CD Projekt RED, durante le conferenza rivolta agli azionisti, durante la quale il team ha anche annunciato nuovi giochi e progetti dal 2022 nella roadmap prevista per il prossimo futuro.

"Tuttavia, la decisione finale, dovete capire che spetta comunque a Sony. Siamo piuttosto fiduciosi del fatto di essere vicini all'obiettivo ma la decisione finale spetta a loro, dunque non ci resta che aspettare e vedere". Insomma, a quanto pare, sembra che tutto ciò che possa fare CD Projekt RED sia continuare a lavorare al miglioramento di Cyberpunk 2077 e alla correzione dei problemi, in attesa di una mossa da parte di Sony.

La patch 1.2, pubblicata ieri, ha portato a un'enorme quantità di cambiamenti e migliorie per il gioco, dunque la strada verso la ristrutturazione completa prosegue, mentre il gioco continua ad essere normalmente acquistabile su PC e console Xbox. Nel frattempo, è stato confermato che gli upgrade next gen di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S arriveranno nel corso del 2021 ed è emerso che CD Projekt RED ha acquisito il team Digital Scapes, compagnia canadese con cui collabora dal 2018.