The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S, uscita nel 2021 confermata

The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077 riceveranno l'aggiornamento next gen per PS5 e Xbox Series X|S entrambi nel corso del 2021, come era stato già annunciato ed è ora nuovamente confermato da CD Projekt RED all'interno della roadmap annunciata dal team per il resto dell'anno.

Non c'è ancora una data di uscita precisa né per uno né per l'altro, ma sappiamo quantomeno che The Witcher 3: Wild Hunt avrà il suo upgrade next gen, ovvero su PS5 e Xbox Series X|S, nella seconda metà del 2021, mentre presumibilmente Cyberpunk 2077 dovrebbe arrivare prima, almeno secondo quanto era stato previsto inizialmente.

The Witcher 3: Wild Hunt era stato annunciato per PS5 e Xbox Series X a settembre scorso, e si tratterà di un upgrade gratis per tutti coloro che possiedono già il gioco sulle piattaforme precedenti. L'edizione next gen di The Witcher 3: Wild Hunt per PC, Xbox Series X e PlayStation 5 presenterà una serie di miglioramenti visivi e tecnici, tra cui ray tracing e tempi di caricamento più rapidi sia gioco base che nelle espansioni. Sappiamo, peraltro, che l'aggiornamento è sviluppato da un team diverso da CD Projekt RED, dunque non influirà sugli altri lavori in corso.

Allo stesso modo, Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X|S dovrebbe sfruttare al meglio i nuovi hardware messi a disposizione da Sony e Microsoft, presentandosi finalmente al meglio della propria forma. L'uscita della versione next gen dell'RPG fantascientifico era attesa per i primi mesi del 2021 ma è slittata per risolvere i problemi che affliggono le versioni PS4 e Xbox One, dunque viene confermata la sua uscita nel corso dell'anno ma non c'è ancora una tempistica precisa al riguardo.