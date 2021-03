CD Projekt RED acquisisce il team Digital Scapes e fonda una divisione a Vancouver

CD Projekt RED allarga il proprio organico interno con l'acquisizione del team di sviluppo Digital Scapes, compagnia canadese con base a Vancouver e che ha già collaborato in precedenza con il team proprio per Cyberpunk 2077.

Il tutto rientra nel programma di riorganizzazione globale di CD Projekt RED, emerso oggi con l'annuncio dei nuovi progetti previsti per il prossimo futuro. L'idea del team, spiegata nella nuova roadmap, è di portare avanti più progetti contemporaneamente, con lo sviluppo di almeno due grossi giochi in parallelo a partire dal 2022.

Un impegno del genere richiede ovviamente un potenziamento dell'organico: nelle linee guida illustrate da CD Projekt RED si parla infatti di un'evoluzione sostanziale del RED Engine alla base dei nuovi giochi e di un incremento dei team di sviluppo, che dovranno essere in grado di portare avanti più giochi contemporaneamente.

All'interno di questa prospettiva rientra dunque anche l'acquisizione di Digital Scapes, team canadese di Vancouver con cui CD Projekt RED ha collaborato già a partire dal 2018 per lo sviluppo di Cyberpunk 2077: "Il ben noto team Digital Scapes è nostro partner fidato", ha scritto al riguardo Pawel Zawodny, capo della sezione production e CTO della compagnia polacca, "Per tre anni abbiamo lavorato a stretto contatto e ci fidiamo completamente di loro", ha spiegato, "Oltre a contribuire ai nostri progetti, il nuovo team ci aiuterà a perfezionare le nostre tecnologie e allargare le nostre competenze".

Da parte sua, Digital Scapes si è detta molto soddisfatta dell'acquisizione, nelle parole di Marcin Chady, capo del team: "Siamo molto emozionati di far parte di uno studio che costruisce esperienze coinvolgenti e dalla grande portata, come la trilogia di The Witcher e Cyberpunk 2077. Crediamo che il nostro contributo nelle aree del gameplay e della tecnologia possa renderle ancora più accattivanti".

Digital Scapes confluirà nella nuova divisione CD Projekt RED Vancouver, che avrà base nella città canadese. Il team è stato fondato originariamente nel 2012 da vari veterani provenienti da BioWare, Radical Entertainment e Relic. Tra i titoli a cui ha lavorato figurano Cyberpunk 2077, Dying Light, Company of Heroes, Dead Rising, Mass Effect e vari altri.