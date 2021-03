Oltre Cyberpunk 2077: CD Projekt RED annuncia nuovi giochi e progetti dal 2022

CD Projekt RED ha svelato un po' di programmi per il futuro, ovvero ciò che verrà dopo Cyberpunk 2077 con nuovi giochi in sviluppo a partire dal 2022 e una riorganizzazione generale del team per far fronte a un nuovo modo di lavorare e sviluppare.

Dopo l'enorme patch 1.2 per Cyberpunk 2077, che ha portato una grande quantità di cambiamenti e migliorie al gioco, per il quale tuttavia la strada è ancora piuttosto lunga, CD Projekt RED ha svelato diversi programmi per il medio e lungo termine nel corso di una conferenza dedicata agli azionisti e al pubblico, confermando l'intenzione di portare avanti nuovi progetti.

Tra i cambiamenti radicali ci sarà lo sviluppo simultaneo di più giochi in contemporanea: a partire dal 2022, CD Projekt RED avvierà una nuova organizzazione che prevede lo sviluppo di più giochi tripla A in parallelo, cosa che rappresenta qualcosa di decisamente nuovo rispetto a quanto fatto finora. Il team polacco è infatti noto per portare avanti un solo maxi-progetto alla volta, su cui dedicarsi completamente per anni, come abbiamo visto per The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.

Probabilmente anche per far fronte al rischio che un gioco non funzioni poi come previsto (come probabilmente è successo in questa prima fase di Cyberpunk 2077), i CD Projekt RED si riorganizzeranno in modo da portare avanti lo sviluppo su più giochi di grandi dimensioni contemporaneamente. Per riuscire a portare avanti almeno due grosse produzioni in parallelo, come da programma, un elemento da potenziare è il RED Engine, che verrà migliorato e fatto evolvere di conseguenza, ma sarà necessario anche espandere ulteriormente il proprio organico ingrandendo i team di sviluppo in modo da poter lavorare in maniera dinamica su più progetti.

Un altro elemento evidenziato è la volontà di sviluppare gli elementi online per tutti i franchise in uscita: ovvero, oltre al single player tutti i prossimi progetti avranno probabilmente dei componenti online e probabilmente multiplayer in qualche forma, in maniera simile al multiplayer di Cyberpunk 2077 che dovrebbe arrivare separatamente, in un prossimo periodo. Il single player rimarrà la priorità in ogni caso, questo è stato messo bene in chiaro dal team, ma i prossimi giochi avranno tutti degli elementi online e multiplayer coordinati.

Un altro elemento basilare dell'evoluzione di CD Projekt RED sarà il fatto di iniziare a sviluppare anche generi diversi: l'RPG rimarrà basilare anche nel futuro, ma il team polacco ha intenzione di esplorare anche altri generi e tipologie di gioco.