Cyberpunk 2077: sono 100 giorni che il gioco è sparito dal PS Store, Sony e CD Projekt RED tacciono

Uno dei gesti più forti che sono accaduti durante il disastroso lancio di Cyberpunk 2077 fu la decisione di Sony di rimuovere completamente il gioco dal PS Store. Adesso che sono passati 100 giorni e lo sviluppatore polacco ha sistemato diversi problemi attraverso un fitto programma di patch ci domandiamo perché Sony e CD Projekt RED non abbiano ancora pensato a reintrodurre il gioco sul negozio digitale di PlayStation 4 e PS5.

La scelta di Sony, infatti, è stata davvero senza precedenti: sul PS Store ci sono sicuramente giochi peggiori di Cyberpunk 2077, anche considerando tutti i problemi che si sono avuti al lancio di dicembre. Il gioco di ruolo di CD Projekt RED è l'unico, però, a essere stato estromesso dal negozio online di Sony. L'unico modo per giocarlo su PS4 e PlayStation 5, infatti, è acquistando la versione su disco.

Le due compagnie, infatti, si devono essere confrontate in maniera molto dura sulla questione dei rimborsi. Un rottura che ha portato le due compagnie a chiudere ogni canale di comunicazione: nemmeno IGN.com è riuscita ad ottenere informazioni su quando la versione digitale per PlayStation di Cyberpunk 2077 tornerà nei negozi. Anche perché in questo momento i possessori di PS5 digital non hanno nessuna possibilità di giocare al GdR polacco. Forse anche per questo le vendite digitali di Cyberpunk 2077 vanno a rilento?

Una buona occasione per riportare il gioco su PlayStation Store potrebbe essere la pubblicazione della patch 1.2, al momento in fase di testing, o della versione next-gen del gioco.

Cosa ne pensate? Cyberpunk 2077 tornerà mai su PS Store?