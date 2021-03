Yakuza 6: The Song of Life, la recensione per PC

Scaricabile gratis dagli abbonati a Xbox Game Pass , il gioco riprende gli eventi esattamente da dove li avevamo lasciati al termine di Yakuza 5 , utilizzando però un espediente narrativo originale per questo franchise. La prima sequenza si svolge infatti in un bar di Onomichi, un quartiere fittizio di Hiroshima in cui l'ex Dragone di Dojima ha deciso di stabilirsi per qualche tempo.

Con la recensione di Yakuza 6: The Song of Life per PC si chiude di fatto un'epoca: la lunga saga di Kazuma Kiryu giunge alla propria conclusione anche sulle piattaforme Microsoft con un capitolo solido, ispirato e significativo, sebbene forse troppo conservativo sotto alcuni aspetti.

La ragazza ricompare a Kamurocho, in quel di Tokyo, solo per finire investita da un'auto apparentemente fuori controllo. In coma, sospesa fra la vita e la morte, Haruka ha subito gravi ferite per proteggere ciò che aveva di più caro: il figlioletto che portava in braccio. Per impedire che finisca in mano ai servizi sociali, Kazuma decide di prendere con sé il piccolo Haruto e di scoprire chi sia suo padre.

Cosa ha portato il protagonista di Yakuza 6: The Song of Life a Hiroshima? Ce lo spiegano le lunghe, tradizionali cutscene di stampo cinematografico che da sempre caratterizzano la serie SEGA. Sopravvissuto per miracolo allo scontro finale del quinto capitolo, Kazuma decide di costituirsi e liberarsi una volta per tutte dei legami con la mafia giapponese, ma dopo tre anni di prigione scopre che la sua giovane protetta, Haruka , ha da tempo fatto perdere le proprie tracce.

A metterci un po' una pezza troviamo le battaglie strategiche contro JUSTIS, il gruppo di ex vigilanti corrotti che avremo modo di sfidare in varie occasioni dopo aver creato la nostra squadra di combattenti, nonché il solito e immancabile contorno di attività extra con cui cimentarci principalmente a Kamurocho, ad esempio i Club SEGA dove cimentarci con i coin-op di OutRun, Super Hang-On, Space Harrier, Fantasy Zone, Puyo Puyo e Virtua Fighter 5: Final Showdown.

In questo caso il protagonista rimane vincolato al tradizionale Dragon Style , sebbene in una versione potenziata: può sfruttare la barra della furia per sferrare devastanti serie di pugni e il risultato è senz'altro spettacolare, ma anche sul fronte delle finisher le possibilità appaiono ridotte rispetto a quanto visto in passato.

Ecco, da qualsiasi parte lo si guardi il combat system di Yakuza 6: The Song of Life appare sì convincente e piacevole ma inevitabilmente meno sfaccettato rispetto alle sperimentazioni introdotte a partire da Yakuza 0 , con gli stili differenti che donavano a Kazuma un repertorio non solo più ricco ma anche dinamico, adattabile alle situazioni e ai nemici.

Mentre esploriamo le due ampie mappe del gioco, incapperemo spesso in bande di teppisti, sbandati o veri e propri criminali che ci guarderanno in cagnesco cercando la rissa. Dovremo risolvere questi contrasti menando le mani, mettendo a segno combo man mano più elaborate (grazie allo sblocco di tante mosse supplementari) ed eseguendo le dolorosissime finisher per mettere KO i nostri avversari più rapidamente.

Chi conosce Yakuza, lo sa: il gameplay portato avanti per anni dal Ryu Ga Gotoku Studio parte dall'ormai lontana tradizione dei picchiaduro a scorrimento, proponendoci un sistema di combattimento action brawler estremamente immediato ma anche solido e soddisfacente, in grado di offrire un'ottima resa degli impatti.

Se da un lato Kamurocho lo conosciamo benissimo e qui compare in una delle sue versioni più ricche e interattive di sempre, Onomichi ha i tratti tipici della località turistica e alcuni panorami suggestivi, ma non offre poi molto ai propri visitatori: le attività sono poche e non particolarmente interessanti, le dimensioni della mappa sono contenute e abbondano le mura invisibili a delimitarne i confini.

Con l'ovvia eccezione di Yakuza: Like a Dragon , ci troviamo di fronte all'episodio graficamente più complesso e interessante della serie, ed è dunque un peccato che queste qualità non siano state messe anche al servizio dei numeri. Rispetto ai cinque differenti scenari di Yakuza 5 , infatti, le due mappe di The Song of Life non convincono del tutto.

Realizzazione tecnica

In termini di realizzazione tecnica, Yakuza 6: The Song of Life può contare sull'immancabile set di cutscene estremamente convincenti, su modelli poligonali piuttosto dettagliati e ben animati nonché, in generale, su di una grande atmosfera che si esprime in particolare durante le sequenze serali, quando Kazuma passeggia per le strade illuminate dalle insegne dei locali.

Al netto della varietà delle ambientazioni, che come detto è uno dei punti deboli di questo capitolo, il concetto di turismo virtuale può essere ben applicato al gioco e le tante attività disponibili in giro non fanno che confermarlo, coinvolgendoci quando in un simpatico minigame dai tratti spiccatamente giapponesi, quando in una subquest dai risvolti completamente fuori di testa.

Yakuza 6: The Song of Life, le regolazioni grafiche della versione PC.

Come si comporta il titolo su PC? La versione originale per PS4 si muoveva a 1080p e 30 fps e lo stesso accade su Xbox Series S, mentre qui a seconda della configurazione è possibile arrivare a 2160p e 60 fps, attivando peraltro un'effettistica più sofisticata. Oltre alla possibilità di sbloccare il frame rate e cambiare la risoluzione, le regolazioni includono texture, ombre, geometrie, riflessi, motion blur, occlusione ambientale avanzata e antialiasing.

Ci sono insomma tante opzioni, ma alla prova dei fatti con una RTX 3070 Yakuza 6: The Song of Life si rivela un po' pesante per la GPU: impostando tutto al massimo a 4K la scheda fa fatica a tenere i 50-55 fps e bisogna utilizzare lo scaler per diminuire la risoluzione di un 10% al fine di ottenere i 60 fotogrammi stabili. Scendendo a 1440p o 1080p si viaggia invece sui 100 fps, ovviamente una volta disattivata la sincronia verticale.