Lost Odyssey, The Last Story e Blue Dragon: niente remake, Hironobu Sakaguchi non è interessato

Il leggendario Hironobu Sakaguchi in questo momento è al lavoro sull'ambizioso GdR per iOS Fantasian. Il boss di Mistwalker, oltre che essere il creatore di Final Fantasy, nel recente passato ha creato tre giochi che a loro modo sono riusciti a fare breccia nel cuore dei videogiocatori: The Last Story, Blue Dragon e Lost Odyssey. Tre giochi che però, per il momento, sembrano destinati a restare nel passato. In una recente intervista, infatti, ha detto che non è interessato a dei remake, ma vorrebbe passare i suoi ultimi anni di carriera a "creare qualcosa di nuovo".

"In verità, al momento non ci sono piani per alcun remake. Sebbene si chiamino remake, la quantità di impegno e risorse che richiederebbero è praticamente la stessa che dovremmo mettere per creare un gioco completamente nuovo", ha detto Hironobu Sakaguchi.

"Personalmente sono più attratto dall'idea di creare un'altra storia, un mondo originale o di costruire qualcosa di nuovo," ha concluso il capo di Mistwalker.

Lo studio giapponese di Mistwalker fu creato in parte anche grazie al sostegno di Xbox. Infatti i primi due giochi creati dallo studio furono esclusive di Microsoft: Blue Dragon nel 2006 e Lost Odyssey nel 2007. Dopo The Last Story, pubblicato su Nintendo Wii nel 2011, la società si è concentrata esclusivamente sui giochi per dispositivi mobili, come il prossimo Fantasian.

Tra The Last Story, Blue Dragon e Lost Odyssey, quale vi sarebbe piaciuto rivedere sulle vostre console/PC?