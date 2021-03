Fantasian: i nuovi video mostrano il genio Nobuo Uematsu al lavoro

Mistwalker ha pubblicato due nuovi video del suo nuovo gioco di ruolo giapponese Fantasian, dedicati al lavoro del genio Nobuo Uematsu, maestro cui dobbiamo alcune delle più belle colonne sonore della storia dei videogiochi.

I filmati mostrano due aspetti distinti dello stesso soggetto. Nel primo, che potete vedere in testa alla notizia, vengono mostrate le fasi della registrazione del tema di Kina; nel secondo, che trovate in calce al testo, potete ascoltare un'intervista a Uematsu stesso, che parla del suo lavoro per Fantasian e del suo voler dare il massimo. In entrambi i video sono visibili alcune sequenze inedite di gameplay di questo intrigante titolo, che male non fanno.

Fantasian è il nuovo gioco di ruolo giapponese di Hironobu Sakaguchi, il papà della serie Final Fantasy. È anche un gioco esclusivo per Apple Arcade, il servizio in abbonamento di Apple fruibile su sistemi iOS e su Apple TV.