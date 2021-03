Amazon ha aperto un nuovo studio guidato da ex di Rainbow Six Siege per un gioco multiplayer

Amazon, nonostante non sia ancora stata in grado di pubblicare un gioco di successo, ha deciso di investire nuovamente nel mercato dei videogiochi. In queste ore, infatti, è giunta la notizia che ha intenzione di aprire un nuovo studio a Montreal, da dare in gestione a dei veterani. In questo caso ha racconto un manipoli di ex sviluppatori di Rainbow Six Siege per creare un nuovo gioco multiplayer.

L'avventura di Amazon nel mondo dei videogiochi per il momento non è stata memorabile. Il colosso delle vendite online, infatti, non è ancora riuscito a portare sul mercato un prodotto di successo, nonostante i tanti investimenti nel settore. Per esempio il suo motore grafico, il Lumberyard Engine starebbe dando più problemi che vantaggi.

Mentre l'ambizioso MMO New World sta collezionando solo rinvii e Amazon Luna, il servizio di streaming, è ancora in fase di test, l'unico gioco uscito finora, Crucible, ha chiuso dopo poche settimane.

Questo ultimo gioco, inoltre, sembra avere in comune molte cose col nuovo progetto varato in queste ore: si tratta di un gioco multiplayer e creato da veterani che si sono fatti un nome nell'industria. In questo caso si tratta dei veterani di Ubisoft Luc Bouchard, che guiderà il progetto, Xavier Marquis, Alexandre Remy e Romain Rimokh. Un team che dovrà creare un nuovo gioco multiplayer, partendo dalla loro grande esperienza.

Come andrà stavolta?