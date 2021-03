Starfield uscirà nel 2021, per Jeff Grubb

Starfield uscirà nel 2021, almeno stando a quanto suggerito dal reporter Jeff Grubb che ne ha parlato in una recente puntata del suo podcast per Venturebeat. Stando alle sue parole, Starfield ha "sette o otto probabilità su dieci" di uscire entro l'anno solare corrente. Ha anche detto che nel caso non ce la facesse, uscirà probabilmente a marzo 2022 (90% di probabilità).

Grubb è altresì certo del fatto che Starfield sarà presentato nel 2021, eventualità che considera sicura quasi al 100%. Comunque sia, il massimo dell'attesa per giocarci, secondo lui è di 18 mesi, nel caso insorgano problemi.

Non è la prima volta che Grubb si espone parlando di Bethesda. Solitamente è molto preciso quando si tratta di questioni che riguardano gli Xbox Game Studios, quindi le sue parole vanno prese decisamente sul serio. D'altro canto sono in molti ad attendere l'arrivo di Starfield a breve, visto che è ormai in sviluppo da anni e che dopo l'annuncio non se n'è saputo più nulla.

Probabilmente Starfield sarà un gioco esclusivo Xbox e PC, anche se su questo non possiamo ancora esprimere certezze matematiche. Diciamo che le due piattaforme citate lo avranno sicuramente, mentre per le altre dipende dalla presenza o meno di accordi pre-acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft.