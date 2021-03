Lando Norris, Charles Leclerc e George Russel si preparano al campionato F1 su Twitch

Andare in diretta su Twitch sta diventando sempre di più un'attività diffusa. Diversi sportivi o personaggi famosi, infatti, si trovano sempre più spesso online, così da creare un rapport ancora più forte con i loro fan. Per esempio Lando Norris, Charles Leclerc e George Russel si preparano al campionato F1 in streaming giocando a Assetto Corsa e Call of Duty.

Ancora pochi giorni e prenderà il via il 72° Campionato mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton proverà a entrare nella storia diventando il pilota più vincente (al momento condivide il primato con Michael Schumacher) mentre i suoi avversari faranno di tutto per interrompere il dominio Mercedes, che dura ormai dal 2014.

Uno dei principali rivali dell'inglese è Charles Leclerc, scelto dalla Ferrari per riportare il titolo iridato a Maranello. Proprio il "Principe" è uno dei tanti piloti del circuito ad avere una passione per Twitch. Sul suo canale, seguito da oltre 600.000 follower, si diverte a giocare in diretta ai suoi titoli preferiti, come Assetto Corsa e Call of Duty.

Ma non è il solo: sono diversi i piloti ufficiali delle scuderie protagoniste al prossimo Campionato Mondiale che hanno aperto un loro canale sul servizio di live streaming.

Ecco qui l'elenco completo:

• Charles Leclerc - 608.732 follower

• Romain Grosjean - 87.255 follower

• Lando Norris - 775.709 follower

• Pierre Gasly - 51.588 follower

• George Russell - 181.292 follower

• Nicholas Latifi - 33.618 follower

La passione per i motori accomuna un po' tutti, e una conferma ulteriore arriva proprio dai dati Twitch: negli ultimi mesi, infatti, le ore di trasmissione dei tre più importanti giochi di sim-racing (F1 2020, iRacing e Assetto Corsa) sono aumentate del 115%, con una crescita del 94% delle ore mensili passate a guardare questi contenuti (219 mila ore). Questo ha coinciso con un significativo aumento della media delle persone che interagiscono dal vivo su Twitch in ogni momento, passata da 2.5 a 3.2 milioni*.

Si tratta dell'ennesima dimostrazione di come il successo di Twitch riguardi tutti: dai semplici curiosi ai gamer professionisti fino agli sportivi, tutti accomunati dalla voglia di streammare in diretta, con contenuti sempre più diversificati: dai classici videogiochi ai giochi di carte, dalla musica allo sport, dall'arte al fitness, dalla moda alla cucina e molto altro, tutto rigorosamente live.