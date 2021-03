Giochi Xbox e Bethesda sulle altre console: solo con il Game Pass?

Ci sono però una manciata di dichiarazioni e dettagli che sono venuti fuori durante la tavola rotonda, soprattutto legati ai giochi Xbox di Bethesda sulle altre console , che vorremmo assolutamente riepilogare in questo articolo con video annesso per parlarne magari con voi nei commenti. 3 in particolare sono gli annunci che ci hanno colpito e che sembrano confermare e concretizzare tutta una serie di indiscrezioni e voci di corridoio che si sono susseguiti nei mesi scorsi.

È davvero difficile non reputare questo passaggio di proprietà un momento epocale per l'intera industria, e siamo tutti in attesa di capire cosa Microsoft riuscirà a fare con tutta questa potenza di fuoco nei prossimi mesi e soprattutto negli anni a venire.

Ecco qui la situazione si fa meno chiara perché Spencer non si è riferito in modo diretto a questi progetti già in corso ma ha lasciato intendere che in futuro vedremo titoli esclusivi. E quindi dobbiamo agganciarci al secondo punto emerso durante la tavola rotonda.

Di sicuro i vari Ghostwire Tokyo e Deathloop continueranno a rimanere delle esclusive temporali per PS5 e magari ci sono altri giochi in cantiere che prevedono delle esclusive più o meno temporali su Switch o sulla console Sony. Non lo sappiamo; ma Spencer lascia aperta questa possibilità anche per il futuro.

"Cercherò di essere il più chiaro possibile. Ovviamente non posso dire qui, seduto, che da ora in avanti ogni gioco Bethesda sarà una esclusiva perché sappiamo bene che non è vero. Ci sono degli obblighi contrattuali, giochi esistenti, e persino nel futuro potrebbero esserci videogiochi con altri obblighi contrattuali o un passato storico su altre piattaforme che dovremo continuare a realizzare. Tuttavia questo accordo è stato fatto per realizzare grandi titoli esclusivi che arriveranno sulle piattaforme dove è presente il Game Pass. Questo è l'obiettivo, è per questo che abbiamo realizzato l'acquisizione, ed è alla radice di questa partnership."

Si è parlato a lungo di cosa sarebbe successo con la line up di Bethesda in conseguenza di questa acquisizione e noi stessi abbiamo ripetuto più e più volte in precedenti video e anche in qualche live che Microsoft avrebbe messo in cantiere tutta una serie di progetti esclusivi per le sue piattaforme approfittando della quantità enorme di franchise acquistati, ma probabilmente i titoli più importanti, quelli con uno storico, sarebbero rimasti multipiattaforma.

D'altra parte Microsoft e Spencer non hanno mai nascosto che l'obiettivo futuro è diffondere ovunque e nel modo più massiccio possibile l'ecosistema Xbox e Game Pass in modo indipendente dall'hardware. Quindi è possibile che per continuare ad avere i giochi Bethesda, Sony e Nintendo si debbano piegare a questo requisito oppure rimanerne privati per sempre.

Dobbiamo quindi aspettarci che un The Elder Scrolls VI o uno Starfield arriveranno su PS5 solo ed esclusivamente se Sony permetterà a Microsoft di distribuire il Game Pass anche sulla sua console? Sembra uno scenario davvero assurdo e anche noi davamo per scontato che questi titoli così grandi e importanti sarebbero rimasti comunque multipiattaforma ma, a questo punto, le parole di Phil Spencer sembrano andare completamente in un'altra direzione e non è così impossibile che anche titoli di questo calibro possano uscire solo su PC e Xbox in modo "nativo", mentre altrove saranno giocabili se sarà possibile abbonarsi e utilizzare il Game Pass.

E nel futuro cosa potrebbe succedere? Spencer non ha mai nascosto il suo tentativo di dialogare con Sony e Nintendo per estendere il Game Pass alle loro piattaforme ed è dato ormai per certo l'arrivo di un'applicazione nativa sulle smart TV dei principali produttori di elettronica.

Un'acquisizione all'insegna della condivisione

Aaron Greenberg di Microsoft

C'è poi un terzo punto che abbiamo trovato davvero illuminante durante la tavola rotonda Xbox + Bethesda: la condivisione di conoscenze, idee e tecnologie che sembra essere parte integrante della decisione di Microsoft di acquistare Bethesda.

Bethesda non è solo la casa di franchise di valore enorme, ma anche di tecnologie e competenze che è difficile trovare altrove se non in grandi publisher che possiedono e gestiscono numerosi sviluppatori. Durante la tavola rotonda, Spencer ha ribadito più e più volte di guardare con grandissimo interesse a una id Software che possa entrare in contatto con 343 Industries, quelli di Halo, magari per condividere conoscenze tecniche o, perché no, per transitare nel tempo il franchise di Master Chief verso l'id Tech alla base di DooM e Wolfenstein.

E perché non pensare addirittura a un qualche spin-off di Halo realizzato magari proprio dalla software house texana con il benestare di Microsoft? D'altra parte Bethesda stessa è un esempio di condivisione e collaborazione tra i suoi team e ad esempio durante la tavola rotonda è venuto fuori che uno dei mostri di DooM è stato realizzato da Tango GameWorks, quelli di The Evil Within, così come che Arkane ha collaborato con MachineGames per realizzare Wolfenstein Young Blood e addirittura che proprio MachineGames ha avuto un ruolo di supporto durante la realizzazione di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Per farla breve: Phil Spencer e Pete Hines di Bethesda hanno sottolineato più e più volte quanto sia importante creare un ecosistema e un ambiente di lavoro dove tutti i creativi possano entrare in contatto, darsi suggerimenti e magari fare ipotesi su collaborazioni future che potrebbero dare alla luce videogiochi e progetti dal valore incredibile.

Pete Hines di Bethesda

D'altra parte che figata sarebbe avere uno spin-off di The Elder Scrolls realizzato dai ragazzi di Obsidian come un RPG classico in stile Pillars of Eternity o, perché no, dare finalmente un seguito a Fallout New Vegas ora che è tutto nelle mani di Microsoft?

Oppure un capitolo di Halo o magari di Gears fatto da id Software o, ancora, Arkane che realizza un titolo stealth nell'universo di Fable o i ragazzi di Tango che collaborano con Ninja Theory per dare una deriva horror a uno spin-off di Hellblade. Davvero le possibilità sono infinite e non è da trascurare il piedino che Microsoft è riuscita a mettere in Giappone, proprio attraverso questa acquisizione visto che Shinji Mikami e la sua Tango Gameworks entrano ora a far parte della scuderia di Xbox, con tutto quello che ne consegue in termini di riconoscibilità in oriente e possibilità di future collaborazioni.

Se ancora non si fosse capito, la tavola rotonda di Microsoft e Bethesda ci è davvero piaciuta per tutto quello che si è detto, per gli aneddoti raccontati e per un bel futuro pieno di videogiochi di spessore che potremo finalmente giocare sul maggior numero di piattaforme possibili. A quanto pare non dovremo neanche aspettare troppo per cominciare a vedere qualcosa di concreto, visto che già questa estate dovrebbe esserci un evento dedicato proprio a questa partnership e magari sarà l'occasione per saperne di più su tutti i giochi attualmente in via di sviluppo e su quelli non ancora annunciati.

Noi siamo rimasti soddisfatti e voi? Cosa ne pensate di quanto visto e raccontato da Phil Spencer, Pete Hines e tutta l'allegra combriccola di Microsoft e Bethesda? Fatecelo sapere qui sotto tra i commenti!