Bravely Default 2 ha un finale segreto nel Prologo, ma è terribile

Bravely Default 2 per Nintendo Switch ha un finale segreto direttamente nel Prologo, che però non è particolarmente bello o interessante. Anzi, è quasi fastidioso. Prima di proseguire fate attenzione, perché da qui in avanti vi daremo delle anticipazioni sulla trama del gioco. Quindi, se non volete averne, non continuate a leggere.

Nel Prologo di Bravely Default 2 i personaggi incontrano un boss apparentemente invincibile chiamato Adam, un potentissimo spadaccino che vuole il cristallo del vento di Gloria. Lo scontro con Adam è posizionato verso la fine della sezione ed è pensato per non dare alcuna possibilità di vittoria ai giocatori... almeno in apparenza.

In realtà ci sono due metodi per vincere. Il primo è fare grinding selvaggio prima di far progredire la storia, così da portare al massimo livello i quattro job disponibili: Freelancer, White Mage, Vanguard e Black Mage. Naturalmente questo metodo porta via moltissimo tempo, visto che bisogna far superare il livello 30 a tutti i personaggi.

Il secondo modo è avviare una partita New Game+ e sfruttare i personaggi già potenziati per battere Adam. Si tratta comunque di un'impresa difficile, ma più fattibile. Soprattutto è meno boriosa del dover fare grinding combattendo a ripetizione contro dei nemici debolissimi.

Che succede battendo Adam? Purtroppo il finale segreto è terribile: si riceve un messaggio che avverte che la sconfitta di Adam in questo punto non era prevista e che non si può proseguire la partita. Volendo si può ricaricare da subito prima dello scontro, vedendo bene poi di farsi battere. Insomma: tanta dedizione viene premiata davvero con nulla. Peccato, potevano inventarsi qualcosa di più simpatico, visto che avevano previsto questa eventualità.

Se non volete impazzire per niente, vi consigliamo di guardare il finale segreto nel filmato sottostante e vivere sereni: