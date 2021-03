The Elder Scrolls Online ha 18 milioni di giocatori, 3 milioni in più nel 2020

Un'informazione condivisa durante la recente tavola rotonda di Microsoft e Bethesda, che potrebbe essere sfuggita ai più, è l'importante numero di giocatori raggiunto da The Elder Scrolls Online: 18 milioni. A svelarlo è stato il direttore di ZeniMax Online Studios, Matt Firor, che ha parlato di come solo nel 2020 l'MMORPG della serie di punta di Bethesdaabbia ottenuto 3 milioni di nuovi giocatori. Non male visto l'insuccesso iniziale del gioco, che aveva fatto temere per il peggio, come ammesso dallo stesso Firor.

Comunque sia Aaron Greenberg, il General manager dell'Xbox Games Marketing, ha celebrato l'MMORPG di Zenimax Online come il gioco di ruolo online multipiattaforma numero uno al mondo, probabilmente secondo solo a World of Warcraft per seguito complessivo. Si tratta quindi di un acquisto di gran pregio per il portfolio degli Xbox Game Studios, nonché uno dei titoli più lucrativi tra quelli già attivi incamerati da Xbox.

The Elder Scrolls Online non è l'unico titolo tra quelli del pacchetto di Bethesda a essere stato rilanciato. Lo stesso Fallout 76 ebbe un avvio burrascoso, per poi essere recuperato in corsa grazie anche ai consigli di Phil Spencer.